Tea Tairović napravila sjajnu atmosferu, dobila ogroman bakšiš

Pjevačica Tea Tairović napravi sjajnu atmosferu gdje god da se pojavi a snimci sa njenog posljednjeg nastupa to i dokazuju.

Naime, njena pjesma "Hajde" bilježi milione pregleda na You Tube platformi a na njenom nastupu najveći bakšiš dobija baš kada nju izvodi.

Ništa drugačije nije bilo ni ovaj put. Ona je zapjevala svoj veliki hit a jedan momak joj je prišao i krenuo da je kiti novčanicama koje je ona skupljala sa osmjehom.

Inače, Tei ne smeta kada je nazivaju kraljicom bakšiša.

"Ne smeta mi to što me nazivaju tako, gledam na to kao nešto dobro i nagradu, jer sam u tom trenutku uspela da razveselim ljude na slavlju. To nije ništa loše", rekla je ona, prenosi Telegraf.