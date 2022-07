Tijana Bogićević zbog razvoda prolazi kroz težak period

​Pjevačica Tijana Bogićević nedavno je otvorila dušu o svom ljubavnom statusu te otkrila da prolazi kroz izuzetno težak period, a razlog tome je razvod sedmogodišnjeg braka sa američkim muzičarem Markom Robertsonom.

Iako njena bajka nije imala srećan kraj pjevačica ne gubi vjeru u ljubav te je objavila numeru "Gotovo" u kojoj je opisala svoje emotivno stanje.

"Zavisi kako ko doživi pesmu, ja sam je shvatila kao da mi je pao kamen sa srca. Svaki kraj donosi neki novi početak", istakla je Tijana.

Godinama je imala ljubav na daljinu i održavala brak na relaciji Srbija-Amerika što nije bilo ni malo lako.

"Verujem da svako ima neki svoj recept za uspešnu vezu ili brak, da postoji mnogo priča koje funkcionišu na daljinu i nikada se na naruše. Možda je za moj brak to bio izazov koji nismo najbolje znali da ispratimo, ali verovatno bi nam sada trebalo dosta vremena i razgovora kao bismo došli do konkretnog odgovora. Nisam sigurna da želim previše da analiziram sve to, pogotovo u javnosti", rekla je pjevačica te dodala:

"U ovoj priči nema ničeg tragičnog i senzacionalnog, pa verujem da ćemo i u budućnosti sarađivati. Možda ne u skorije vreme, ali sigurna sam da jednog dana hoćemo. Verujem u ljubav i bliskost. Da li bih se ponovo udala, ne znam, ali ne mogu reći da sam apsolutni protivnik institucije braka" priznala je Tijana, prenosi Grand.