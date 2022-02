Tina Ivanović prodaje vilu za 2.000.000 evra

Pjevačica Tina Ivanović i njen suprug Zvezdan Anđić riješili su da prodaju velelepnu nekretinu od 1.800 kvadratnih metara koja se nalazi na Zvezdari.

Njihova kuća osvanula je na jednom poznatom sajtu za nekretnine, a Tinin suprug je otkrio zbog čega su rešili da prodaju imanje.

"Istina je, rešili smo da prodamo sve to. Ono što mi sada imamo je ogromno, taj ceo kompleks je za nas dvoje prevelik. Teško je to za održavanje, naravno nije ni jeftino. Prodajem sve i ulažem novac u neki drugi posao. Naravno kada prodamo kuću prvo ćemo da obezbedimo novi porodčni dom, trenutno samo u fazi razmišljanja gde i kako. Gledamo neki plac na Senjaku, gde planiramo da izgradimo neku manju kuću do 200 kvadratnih metara. Da sredimo kako mi želimo i uživamo u njoj", potvrdio je Zvezdan za Telegraf.

Zvezdan planira da novac od prodaje uloži i u apartmane u Budvi.

"Trenutno sam u Budvi, gledam neki hotel i apartmane. Želim da uložim pare u novi biznis, u nešto što je sigurno", rekao nam je Zvezdan.

Kako je izvor blizak paru otkrio, Zvezdan i Tina novodno sve raspordaju zbog bračnih problema, međutim Zvezdan nije želeo da komentariše nagađanja da njihov brak ne funkiconiše baš najbolje.

Naime, pjevačica i njen suprug oglasili su prodaju spratne kuće na jednom popularnom sajtu za prodaju nekretnina. Kako su naveli u oglasi, riječ je o kući i motelu na smederevskom putu, a stanje objekta je, kako se u oglasu navodi, luksuzno.

Njihov kompleks ima čak 1.800 kvadratnih metara kako stambenog, tako i poslovnog prostora, i čak 20 ari placa, za šta Tina i njen suprug Zvezdan traže nevjerovatnih dva miliona evra.

Poznati bračni par naveo je da njihov stambeno-poslovni kompleks ima i terase, podrum, internet, video-nadzor, garažu, ali i pomoćne objekte.

(Telegraf)