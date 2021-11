Tina Tarner slavi 82. rođendan

Legendarna američka pjevačica i glumica Tina Tarner proslaviće sutra 82. rođendan

Njen nejverovatni uspjeh i neponovljiv glas donijeli su joj titulu kraljice rokenrola, a svoj životni ritam pronašla je u bluzu i soulu, pa je i dan-danas smatraju za zvijezdu čiji glas ne blijedi.

Svoju muzičku karijeru započela je u tinejdžerskim godinama kada se preselila u američki grad Sent Luis i postala dio bluz scene.

Ubrzo je upoznala i Ajka Tarnera tokom jednog nastupa njegovog benda "Kings of Rhythm", 1965. godine, i saradnja sa njim je odmah počela.

Nakon ovog sudbonosnog susreta, nova zvijezda bluz scene je rođena, a njena ličnost, pojava i harizma ne prestaju da blistaju ni dan-danas.

Tina i Ajk su se vjenčali 1962. godine, a u prvim godinama zajedničkog života bili su veoma popularni i uspješni.

Međutim, njihov brak nije dugo potrajao, te su se razveli 1978. godine.

Prema navodnim informacijam, Tina je trpila fizičko maltretiranje od bračnog partnera, a nije tajna ni da ju je tokom zajedničkog života varao. Godine 1984. američka pjevačica je doživjela svjetsku slavu kada je objavila debitantski solo album pod nazivom "Private Dancer".

Ovo remek-djelo prodato je u više od 20 miliona primjeraka širom svijeta, što joj je donijelo tri Gremi nagrade, kao i nagradu za najbolji ženski glas za pesmu "What’s Love Got to Do with It".

Spomenuti singl postao je njen zaštitni znak, pa je novije generacije prepoznaju upravo po njemu.

Najveći muzički hitovi u njenoj karijeri, pored već spomenutog su: "Simply the best" ili "The Best", "Proud Marry", "I don't Wanna Loose you", "1984", "Private Dancer", "I Can't Stand the Rain", "Help", "River deep - Mountain High", singl koji je otpevala sa Ajkom Tarnerom, "We Don't Need Another Hero", kao i mnogi drugi.

Podsjetimo, slavna pjevačica se od svoje muzičke karijere, ali i od svojih fanova oprostila u 81. godini života i to sa riječima:

"Želim da se oprostim sa svojom publikom. Da im kažem zbogom i zahvalim za sve. I to će biti moj kraj, moj poslednji oproštaj".

Tim povodom je za HBO snimila dokumentarni film u kojem priča svoju životnu priču.

Ovaj film zapravo je njeno posljednje obraćanje javnosti i oproštaj od publike. U filmu kaže da želi da stupi u posljednje poglavlje svog života – bez reflektora.

