Tom Henks opsovao obožavaoce nakon što su mu gurnuli suprugu

Poznati američki glumac Tom Henks je burno reagovao nakon što su obožavaoci, jureći za njim, gurnuli njegovu suprugu Ritu Vilson, zbog čega je zamalo pala. Video-snimak događaja je obišao društvene mreže, a tim povodom su se oglasile i druge javne ličnosti.

Dok su Tom Henks i Rita Vilson izlazili iz restorana, nekoliko obožavalaca slavnog glumca ih je okružila u želji da ih snime i da se fotografišu s njima.

Kada su prilazili kolima, jedna osoba je gurnula Ritu Vilson, zbog čega je Henks burno reagovao.

"Od***ite! Gurate moju ženu", uzviknuo je Henks i uputio se s obezbjeđenjem i svojom suprugom ka automobilu.

Na video-snimku koji je obišao društvene mreže čulo se kako se pojedini obožavaoci izvinjavaju Henksu zbog toga što je Rita Vilson gurnuta.

Nakon što je video-snimak, na Twitteru se oglasio proslavljeni košarkaš Lebron Džejms, koji se upitao da li bi Henksa tužili da je situacija bila obrnuta.

"Da je Tom udario nekog od njih, sigurno bi on pogriješio i vjerovatno bi ga tužili. Kako su oni zaštićeni više nego on i njegova žena?", napisao je Džejms na Twitteru.

I just saw the Tom Hanks clip of his wife almost being trampled over by the paparazzi. What the fuck ever happened to personal space?? Now if Tom would have stole on one of them, he would be the one in the wrong and probably sued! How are they protected more than he and his wife?