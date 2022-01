Tom Kruz se od svake žene razveo kada je napunila 33 godine

Oko glumca Toma Kruza se uvijek potežu najčudnije priče, a postoji nešto izuzetno bizarno.

Na internetu kruži teorija da jedan neobičan broj vlada životnim odlukama junaka "Nemoguće misije", a nije bilo neophodno detaljno istraživanje da bi se do ove teze došlo. Naime, izgleda da, osim što mora da bude predana sajentologiji, žena Toma Kruza mora da ima određen broj godina i da prođe kroz određeni test.

Naime, Tom se od svake svoje žene razveo kada bi ona napunila 33 godine.

Mnogi tvrde da je to morao da uradi zbog Sajentološke crkve. Naime, vjeruju da se svaka od njih našla na svojevrsnom testu koji je imao određeni rok. S obzirom da ni jedna od njegovih supruga nije ispunila kriterijume ove crkve, brak je morao da bude okončan.

Prema "New York Daily Newsu", 33 je značajan broj u sajentologiji i poznat je kao "Majstorski učitelj", a simbolizuje altruizam.

One su bile u braku sa slavnim glumcem:

Mimi Rodžers je bila u braku sa Tomom u periodu između 1987. i 1990. godine, a ona je i uvela Toma u sajentologiju i navela ga da odlaze na "savjetovanje". To znači da "kvalifikovana" osoba iz sajentološke crkve postavlja pitanja paru i predlaže metode pomirenja bliske učenju te "crkve".

Nikol nikada nije postala sajentolog zbog čega je okarakterisana kao problematična, a šuška se da je to i dovelo do razvoda braka koji je trajao od 1990. do 2001. godine.

Tomova treća supruga, Kejti Holms, bila je sa njim od 2006. do 2012. godine, a u tom periodu su dobili kćerku Suri Kruz.

Neki izvori tvrde da je odnos sajentološke crkve prema djeci bio uzrok razvoda Kejti i Kruza. Naime, kako je izjavila glumica Lea Remini, koja je izašla iz sajentologije, prema djeci se u zajednici odnose kao da su odrasli, nema nikakve razlike.

