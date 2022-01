Tonči Huljić o Haninoj trudnoći sa Grašom

​Pjevač Petar Grašo i njegova 14 godina mlađa djevojka Hana Huljić uskoro će postati roditelji.

Hanin otac Tonči Huljić ne krije da je srećan što će uskoro postati deda.

"Tonči, je l' ti rekao ko - postaćeš deda?", dobio je pitanje Tonči u emisiji kod Tatjane Jurić.

"Ma, nemoj mi ništa govoriti, gledam one slike, tako. Stalno sam govorio: 'Hoćete me više napraviti dedom?' Onda kad je došao taj trenutak, malo me uhvatila panika. Ja sam čovek koji uvek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš 'dida'? Sad samo čekam - 'pradida'", rekao je Huljić.

Na njegov odgovor nadovezao se i pjevač Petar Grašo, koji sa njegovom kćerkom čeka dijete.

"Mi smo uvek jedan drugom radili ludorije, mislim da je ovo finalna", rekao je Grašo, a zatim se osvrnuo na srećnu vijest da će postati otac.

"Trebalo mi je neko vrijeme, kao i vjerovatno svakom čovjeku, da sam sa sobom osvijestim tu divnu informaciju i sad živimo u slatkom iščekivanju. Kad zatvorimo vrata naše kuće, živimo kao i sve normalne porodice koje čekaju prinovu", rekao je Petar.

"Mislim da ima i drugih članova ove familije koji trebaju da guglaju kako se to radi", prenosi Telegraf.