Tonči Huljić se veseli ulozi djeda i novim projektima

Vijest da će Petar Grašo i Hana Huljić postati roditelji odjeknula je u regiji, a najviše je oduševila roditelje novopečenog para. Tonči Huljić ponosan je na kćerku, a za Hanu je rekao da je puno toga naslijedila od njega.

"Povukla je dosta moga, karakterno i na sve druge načine, to me ne čudi. To se zove evolucija", rekao je za RTL.

Tonči je i prokomentirao kćerkinu trudnoću, a i njezinu vezu s njegovim dugogodišnjim saradnikom Grašom.

"Sve je lijepo, sve je u redu, sve je normalno", kratko je objasnio.

Tonči je uz pripreme da postane djed usredotočen na posao, a kako kaže, glazba je njegova svrha.

"Ne moram ja više raditi, ali moj smisao je rad. Smisao svih nas koji se bavimo ovim poslom je stvaranje glazbe, bez obzira donosi li ti novac ili ne. Još sam uvijek gladan novih spoznaja, nove glazbe, novog svega. Remeti me pandemija, izgubiti dvije godine u ovim godinama je stvarno veliki luksuz za plan koji sam imao: da pametno ostarim, uz neki drugi tip glazbe", objasnio je i dodao da se talent mora iskoristiti.

(24sata)