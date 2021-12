Trudna Maja Berović u ultra mini haljini

Pjevačica Maja Berović uživa u trudnoći, a sada je raznježila je fanove novom fotografijom na kojoj je trudnički stomak u prvom planu.

Naime, Maja je pozirala pored novogodišnje jelke u svom raskošnom domu, dok je na sebi imala bordo haljinu, koja ima otvor na dijelovima stomaka.

"Ljubav za sve moje bebe", napisala je pjevačica na Instagramu uz emotikon srca, a odmah su uslijedile reakcije njenih obožavalaca.

"Predivna trudnica", "Blistaš, vidi se da si srećna", "I pred porođaj si bomba", "Kako ste lepo ukrasili dom", "Mama, zračiš pozitivnom energijom", neki su od komentara.

Kako je ostvarila sve na poslovnom planu, Maji je ostala samo želja da se ostvari u ulozi majke, što je i učekuje kroz samo par mjeseci. Ona je nedavno pričala o majčinstvu i onome što je čeka.

"Sve je isto, samo se malo više čuvam, ne izlazim nigde zbog virusa, pazim šta jedem, sve ostalo je okej. Malopre mi šminker kaže 'Mislio sam da ćeš biti nervozna', a meni hormon sreće na maksimalnom nivou", priča Maja.

Otkrila je zašto je ovoliko čekala da se odluči na korak da postane majka.

"Gradila sam karijeru, da sam se posvetila majčinstvu, ne bih mogla napraviti to što sam napravila. Generalno ja sam ostvarila to što sam htela u životu. Pre par dana smo objavili i snimak koncerta u Areni. Sada se probudila ta želja da imam to nešto što je deo mene, to ne treba forsirati, već sačekati pravi momenat", rekla je Maja.

(Telegraf)