Trudna Rijana se na reviji pojavila u donjem vešu

​Gdje god se pojavi ponosno pokazuje trudnički stomak.

Rijana je prisustvovala reviji modne kuće Dior u Parizu i tom prilikom je došla u crnom donjem vešu preko kojeg je nosila potpunu prozirnu mrežastu haljinu.

Obula je crne lakovane čizme, te je ogrnula crni kaput.

Iako mnogi kritikuju njene pojave, pjevačica je obasnila zašto svakim stajlingom želi da naglasi svoj trudnički stomak.

"Trenutno radim na promociji ideje da trudnice i dalje izgledaju privlačno, iako vas okolina tjera da radite suprotno, da nešto krijete. Tjera vas da krijete svoju seksepilnost i da je vratite nakon trudnoće, a ja ne vjerujem u te stvari. Tako da pokušavam da nosim stvari koje možda nisam ni imala samopouzdanja da isprobam prije nego što sam bila trudna", rekla je, a prenosi B92.

