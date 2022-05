Udaje se Mia Borisavljević

Pjevačica Mia Borisavljević i pjevač Bojan Boki Grujić staju na ludi kamen.

Naime, Mia i Bojan uveliko organizuju svadbu na kojoj će, poslije mnogo godina ljubavi i zajedničkog života, položiti bračne zavjete kako u opštini, tako i u crkvi. Adekvatan prostor, hrana, dekoracija i muzika - samo su neke od stvari kojima se trenutno bave, a Mia je bila vidno iznenađena saznanjima domaćih medija.

"Otkud znate? (smeh). Ne znamo još ništa definitivno, ništa nam crkva nije potvrdila zbog Petrovskog posta. Ništa nije konačno niti potvrđeno što se tiče datuma, treba i građansko venčanje da zakažemo, a to ćemo čim nađemo odgovarajući prostor. Rano je sve, u organizaciji smo svega trenutno, to će biti i venčanje, i krštenje mlađe ćerke, i njen prvi rođendan, sve u jednom. To bio sve trebalo da se desi do 10. jula - objašnjava Mia i otkriva da li uzuđena zbog udaje", istakla je Borisavljevićeva.

Kaže da nema neki utisak da se udaje.

"Mi smo godinama već zajedno, živimo i funkcionišemo kao porodica, ništa se specijalno neće promeniti. Više imam utisak kao da ćemo napraviti neku dobru žurku, za oko stotinu ljudi - rekla je pevačica za Pink.rs i dodala da će po svemu sudeći, na svoje prezime dodati muževljevo. Kada je reč o venčanici, nisam još to definisala, ne znam šta ću obući - možda ću venčanicu, a možda i neku opušteniju varijantu. A što se prezimena tiče, ili ću dodati Bojanovo ili oduzeti svoje, videćemo još, da ne bude da se samo ja u porodici prezivam drugačije (smeh) ", rekla je pjevačica, prenosi Telegraf.