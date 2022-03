Udala se junakinja "Harija Potera" Boni Rajt

Koliko god se možemo zavaravati da glumačku postavu Harija Potera čini grupa ljudi koji su vječni adolescenti, u stvarnosti su glumci koji su dali život sagi posvećenoj čarobnjaku s ožiljkom u obliku munje sada odrasli.

Rupert Grint, na primjer, u maju 2020. dobio je kćerku, Danijel Redklif i njegova partnerka Erin Dark vjereni su već 10 godina, dok su Ema Votson i Tom Felton već neko vrijeme u tridesetim.

Ukoliko ste se pitali kako danas izgleda život Boni Rajt, slatke Džini Vesli s kojom je Hari bio u vezi, imamo lijepe vijesti za vas. Ova 31-godišnja glumica udala se za svog dečka Endrua Lokoka u subotu, 19. marta 2022.

"Juče je bio najbolji dan u mom životu. Hvala mom suprugu", napisala je Boni na svom Instagram nalogu, podijelivši sa svojim pratiocima kratki isječak na kom ona i njen partner nose burme nakon vjenčanja.

Ljubav između aktera današnje priče rođena je krajem 2020, ili barem nema prethodnih vijesti, kada je Rajt prvi put pokazala momka na fotografiji na spomenutoj mreži, čime je potvrdila vezu, koja je za nepune dvije godine prerasla u brak.

Da su stvari između njih dvoje prilično ozbiljne bilo je jasno prošlog februara kada je u YouTube vlogu Boni otkrila da je napustila Los Anđeles kako bi se preselila u San Dijego, gdje se nastanila sa svojim dečkom.

Kada je riječ o liku Džini, Boni Rajt je u intervjuu za US Weekly nastalom povodom ponovnog okupljanja ekipe čuvene franšize izjavila da bi voljela da je u filmskoj sagi ostavljeno više prostora za odnos Ronove sestre i Harija, čiji je odnos mnogo detaljnije opisan u knjigama Džej Kej Rouling.

"Ukoliko se sagleda koliko toga je izostavljeno, rado bih ispričala nijanse građenja njihovog odnosa", priznala je koleginica Eme Votson. "Uz tu hemiju koja ih veže i njihov odnos koji se razvija bilo bi korisno objasniti zašto završavaju zajedno", dodala je 31-godišnjakinja koja će 19. aprila objaviti knjigu originalnog naziva Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet, u kojoj će dati savjete o održivosti i svjesnom načinu života.

