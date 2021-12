Uraganke priznale oko čega se svađaju

Članice grupe ''Hurricane'' intrigiraju javnost od kako su se pojavile na muzičkoj sceni. U posljednje vrijeme se sve češće mogu čuti glasine kako dolazi do razlaza ovog tria ali one to kategorički demantuju.

"Od prvog dana nas razvode. To ništa nije poteklo od nas, radimo zajedno, super nam ide i to je to", rekla je Ksenija, a otkrile su oko čega nastaju svađe kada su njih tri u pitanju.

"Naravno uvek se desi sukob u smislu 'Zašto si ti danas obula štikle, ako smo rekli da ćemo patike', u tom smislu imamo čarke, a ne da je neko ljubomoran na neku. Uvek stavljamo problem u ruke stiliste, ako stilista izabere, nema ko šta da se ljuti, osim ako se međusobno dogovorimo i zamenimo", rekla je Sanja Vučić.

Dok Ksenija uskoro započinje zajednički život sa svojim izabranikom, Sanju su povezivali sa fudbalskim reprezentativcem Nemanjom Gudeljom, jer je njena nedavna objava izazvala brojne komentare na ovu temu.

"Ja da idem na utakmice? Nema šanse da se mrznem tamo. (smeh) Odem na poneku utakmicu jer ja volim sport, ali ništa spektakularno", priča Sanja Vučić u šaljivom maniru.

"Mi smo žene biznismenke, ostvarene, uspešne... Neko će biti naš muž, a ne mi nečije žene, je l tako", zaključila je Vučićeva za Premijeru.

(Telegraf.rs)