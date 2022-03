Urnebesni ples Ilona Maska zasjenio otvaranje Teslinog pogona u Njemačkoj

Ilon Mask juče je službeno otvorio Teslin pogon u Njemačkoj, ali nikog nije ostavio ravnodušnim ni svojim urnebesnim plesom na ceremoniji otvaranja u Berlinu.

Mask je zaplesao dok je najavljivao isporuku Teslinih prvih automobila njemačke proizvodnje za 30 klijenata, a snimak se brzo proširio Twitterom i postao hit.

"Ovo je veliki dan za fabriku i još je jedan korak ka održivoj budućnosti. Ovo je sjajan dan za Teslu", izjavio je Mask.

Fabrika Tesla automobila u Berlinu je prvi njihov pogon u Evropi, a njena vrijednost je pet milijardi evra.

Takođe, Teslin pogon predstavlja najveću investiciju u njemačku industriju automobila u novijoj historiji.

Pri radu u punom kapacitetu tvornica će proizvoditi 500.000 automobila godišnje, 50.000 više ali što je vozila na električni pogon njemačke rivalske kompanije Volkswagen prodato u 2021. godini.

Elon Musk dancing at the opening of the new #gigafactory just outside Berlin, where he was handing the first Tesla Model Y vehicles to their owners #GigaBerlin pic.twitter.com/mxcO8RYs6T