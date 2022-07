Vesna Đogani otkrila zašto ne želi da se uda za Đoleta

Muzički par Vesna i Đole Đogani godinama važe za jedan od najskladnijih parova sa javne scene, ali malo ljudi zna da oni nisu vjenčani.

Vesna je otkrila prave razloge zašto se nikada nije udala za Đoleta, kao i zašto to ni ne planira u budućnosti.

"Neću da se venčamo. Ne pada mi na pamet. To su, nažalost, neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se drže toga kao da je to jako važno i prave ogromne svadbe, svega tu bude, a brak je zapravo sve ono što se kasnije dešava u životu", ispričala je pjevačica.

"Zajednica me je naučila da to nije toliko bitno. Na početku veze sam imala još veći stah od toga, da bi to moglo da prekine trajanje, strast i sve ostalo. Sada to ne vidim kao nešto što će da mi potvrdi poštovanje i ljubav", rekla je Vesna za medije.

Podsjetimo, poznati muzički par uspio je da se održi bez većih skandala, a uz to i da niže velike hitove. Njihovu ljubav krunisalo je njihovo dvoje djece, te niko nije vjerovao u razlaz Đoganijevih, Telegraf.

Međutim, Đole je nedavno uslikan u automobilu, društvu nepoznate žene, s kojom se zagrlio, a navodno i poljubio.

Snimci i slike ubrzo su se proširile mrežama, a Vesna je javno govorila o tome da poznaje ženu sa snimka, kao i da Đoletu neizmerno vjeruje.