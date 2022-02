Viktorija Bekam jede istu hranu posljednjih 25 godina

Dejvid Bekam otkrio je da njegova supruga Viktorija uglavnom jede jednu istu hranu posljednjih 25 godina.

Dok Dejvid uživa u raznovrsnoj hrani, njegova žena je potpuno drugačija.

"Postajem prilično emotivan u vezi s hranom i vinom. Kada jedem nešto sjajno, želim da to svi probaju", rekao je Dejvid.

Nastavio je: "Nažalost, oženjen sam nekim ko jede jedno isto posljednjih 25 godina. Od kada sam upoznao Viktoriju, ona jede samo ribu sa roštilja i povrće kuvano na pari. Vrlo rijetko će odstupiti od toga".

Dodao je jedini put kada je uzela nešto što je bilo na njegovom tanjiru bilo zapravo kada je bila trudna sa Harper, i to je, kako tvrdi - bila najnevjerovatnija stvar.

"Bila je to jedna od mojih omiljenih večeri. Ne mogu da se sjetim šta je to bilo, ali znam da to nije jela od tada."

A kada je riječ o kuvanju kod kuće, Dejvid se takođe bavi najvećim dijelom tog posla.

"Volim da kuvam za svoje roditelje. Volim da kuvam za svoje prijatelje", rekao je i dodao: "Bio sam u kuhinji prije neki dan, kuvao za djecu, a Viktorija je bila tu i pitala kako može da pomogne, a ja sam rekao - Iskreno, sjedi, popij votku i tonik, opusti se, budi sa djecom. Ovo je ono što volim da radim".

(RTS)