Vil Smit: Bio sam smrtno ljubomoran na Tupaka Šakura

Iako je poznat po tome što rijetko šta sakrije od javnosti, Vil Smit je i ovog puta iznenadio iskrenom ispovijesti o animozitetu prema slavnom i mrtvom reperu.

Brak Vil Smita i njegove supruge Džejde već je godinama jedna od zabavnijih tema u tabloidima kojima neprestano daju zavidnu količinu materijala. Bile to priče o otvorenom braku, vanbračnim aferama ili problemima u krevetu, ovaj slavni par ne propušta priliku da u javnost iznese sav svoj prljavi veš.

U svojim memoarima slavni glumac sad otvoreno govori o počecima njihove veze, a na tapetu se našlo i Džejdino prijateljstvo sa pokojnim reperom Tupakom Šakurom.

Džejda i Tupak su bili prijatelji iz djetinjstva, išli su u isti razred u umetničkoj školi u Baltimoru, a prijatelji su ostali i nakon što su oboje postali slavni. Iako nikada nisu bili u vezi, Smit u knjizi piše o tome kako mu je to prijateljstvo uvijek smetalo.

"Iako nikad nisu bili intimni, njihova međusobna ljubav bila je legendarna. Na početku naše veze njihova mi je povezanost bila mučenje. On je bio Pak, a ja sam bio ja", započeo je Smit, prenosi b92.

"Imao je tu neustrašivu strast koja je očaravala, militantnu moralnost i spremnost da se izbori ili umre za ono u šta je vjerovao. Pak je bio kao moj stariji brat Hari - budio je percepciju kukavice koju sam imao u sebi. Mrzio sam što u svijetu nisam ono što je on i to je kod mene izazivalo bijes i ljubomoru. Želio sam da Džejda tako doživljava mene. No, kada smo Džejda i ja ušli u ozbiljnu vezu, a potrebe te veze je učinile manje dostupnom Paku, moj nezreli um je to doživio kao pobjedu. Džejda je bila uzor, vrhunac i kraljica nad kraljicama. Ako je izabrala mene, a ne Tupaka, nema šanse da sam kukavica. Rijetko kada sam se osećao toliko vrijedno i uspješno. Bio sam s Tupakom u istoj prostoriji više puta, ali nikada nismo razgovarali. Način na koji ga je Džejda voljela rezultirao je time da jednostavno nismo mogli biti prijatelji. Bio sam nezreo", priznao je.