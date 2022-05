Vjerila se Breskvica?

Anđela Ignjatović Breskvica sve je zbunila i zaintrigirala svojom posljednjom objavom na Instagramu. Naime, ona je u okviru priče objavila ogroman buket crvenih ruža s mašnom, dok je u opisu ostavila emotikone srca, ali i vjereničkog prstena.

Mnogi su zato posumnjali da se je Breskvica vjerila, međutim, ona još uvijek ništa više nije rekla o tome, već je ostala misteriozna.

Šta označava emotikon prstena, to zna samo pjevačica, ali svakako ovakav buket važi za romantičan gest, stoga ga je vjerovatno dobila od svog izabranika, piše 24sedam.

Podsjećanja radi, javnost intrigira ljubavni život mlade Anđele, s obzirom na to da je mnogo razočaranih fanova nakon njenog raskida s Mihajlom Veruovićem Vojažem. Ona je početkom godine otkrila da ima novog dečka, međutim, njegov identitet ostao je nepoznat.

"Ja sam u vezi, samo niko nije pogodio ko je i neće pogoditi. Naučila sam da sve što radim, krijem. Niko ne zna gdje sam i šta radim i to mi je najvažnije, da imam svoj mir.

"On je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je O.K., i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Naprosto, ja imam svoj posao, on svoj. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem", rekla je Breskvica o svom dečku ranije i dodala da mu nimalo ne smeta njen posao koji zahtijeva nastupe i brojna putovanja.

"Ne, zaista. Prepun je razumevanja i svestan je kakav je ovo posao i kakvi su ljudi generalno. On je tu da razgovara sa mnom, da mi pomogne. Meni stvarno nekad teško pada kada me svi saleću, ali on je tu da mi pomogne."

Na pitanje da li će nekada pokazati dečka, Breskvica je kratko tada odgovorila da se to nikada neće desiti.