Vlasnica restorana raskrinkala Pikea: "Slušaj me ti, jadniče"

Slavni fudbaler Džerar Pike, koji je nedavno prekinuo s pjevačicom Šakirom nakon što se saznalo za njegovu prevaru, viđen je u Štokholmu s misterioznom ženom u jednom restoranu, ali izgleda kao da je to bilo nezaboravno iz pogrešnih razloga.

Nakon što je fudbaler odbio pozdraviti njenog sina koji je zaljubljenik u fudbal, vlasnica restorana Katrin Zitomierska počela je javno kritikovati Pikea te ga nazvala "jadnikom" u objavi na društvenim mrežama.

"Slušaj me ti jadniče. Vjerovatno većina djevojaka na ovoj zabavi želi spavati sa tobom. Vidjela sam te i odmah pomislila na svoga sina. Bila sam jasna sa tobom. Zamolila sam te da pozdraviš moga sina, a ti si rekao 'ne'. Zbog čega? Zbog toga što si slavni fudbaler? To me ne impresionira. Ono što me rastužuje je što te slava promijenila i to je jadno. Ti si samo tip sa loptom, i ja imam dječaka sa loptom, ali karma je k**** i ugrišće te za tu tvoju j**** zadnjicu", dodala je.

Pillamos a Gerard Piqué disfrutando de su vida de soltero con una chica que no es C.C #Socialité572 pic.twitter.com/USg7QqJE7O — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2022

Uz ljutitu poruku stoji fotografija fudbalera u majici sa kapuljačom kako sjedi uz mladu ženu sa kapom.

Nakon toga je njena objava postala viralna u Španiji, a strani mediji pokušavaju identifikovati ženu.

Fotografija je uslikana na jednom događanju pod nazivom "Brilliant Minds", na kojem je Pike prisustvovao kao izvršni direktor Kosmosa.

Katrin je španskim novinarima Lorencu Vaskezu i Lauri Fa kasnije rekla da je bila iznenađena njegovim ponašanjem.

"Pitala sam ga može li pozdraviti moga sina, a on je odgovorio sa 'ne'. Pomalo iznenađena, pitala sam ga ponovno, a njegov odgovor je i dalje bio isti, govori. Nije bio nepristojan, ali je bio pomalo arogantan. Pretpostavljam da je to zato što je tako slavan fudbaler. Poslije toga sam ga fotografisala i objavila na svom Instagramu, dodaje Katrin", prenosi španska Marca.

(Jutarnji.hr)