Voditelj Zoran Pejić na slavljima zarađivao ogroman novac

​Poznato lice "Grand televizije" Zoran Pejić Peja, pored posla oko svoje emsije, već godinama vodi programe na raznim veseljima širom zemlje, regiona i dijaspore.

Peja otkriva da je među pripadnicima estrade zavladala velika kriza zbog pandemije virusa, međutim on je radio i zaradio te mu ne smeta što skoro dvije godine sjedi kod kuće i gleda televiziju.

"Trenutno je kriza ali može ovde da se radi. U Srbiji nisam imao par godina tezgu ili svadbu jer obično radim kada naši ljudi dođu ovde iz inostranstva da prave veselje. Ja radim ta velika veselja i veselja koja su na nivou i gde se ulaže mnogo novca. Ova jeftinija, ne želim nikog da potcenim ali ima ljudi koji mogu skromnije da naprave, hvala Bogu da mogu i to, a ovi koji imaju zovu i mene pored mnogo pevača", rekao je voditelj.

Kako se o cijeni njegovog rada spekuliše mnogo tokom godina, Peja otkriva i da li je tačno da nekada zaradi više novca od poznatih pjevača koji se zadese na istom slavlju, prenosi Telegraf.

"Ne. Pokojni Šaban i ja smo sedeli i pričali jendom prilikom i on mi je rekao: 'Znaš li ti da si skuplji od mene?'. Ja mu kažem: 'Kako ja mogu biti skuplji, ti uzmeš 10 hiljada a ja neku siću'. Pa kaže on meni: 'Ti izađeš i pričaš pola sata sat i onda odeš da sediš 2, 3 sata a ja pevam satima non stop'. Tako da bio je u pravu, ako gledamo proporciju rada i zarade to je tako - objasnio je on u 'Grand magazinu'".