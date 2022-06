Voja Nedeljković mora na operaciju

Poznati voditelj Voja Nedeljković (58) progovorio je o zdravstvenom problemu koji ga godinama muči.

Budući da mu je supruga zdravstveni radnik, Voja izuzetno vodi računa o zdravim navikama, posebno kada je ishrana u pitanju.

"Imam problema sa žučnom kesom. Moram to da operišem. To me muči već par godina. Vrlo sam rigorozan što se tiče ishrane, nažalost", kazao je Nedeljković.

Godinama unazad vodi emisije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

"Ne smem masti, žumanca i tako dalje... Kad budem operisao ovo, opet se neću prepustiti čvarcima i sličnim stvarima, iako ću moći da jedem to. Čovek mora da pazi šta unosi u sebe, kad dođeš u neke godine onda znaš da te stižu sve te neke stvari", rekao je on za "Stori".

Kaže da njegova žena Maja nevjerovatno vodi računa o njemu i o cijeloj porodici.

"Ona je zaista fenomenalna. Podrška takva je jako bitna. Vučemo jedno drugo", zaključio je Voja.