Žalbe na nastup Šakire i Dženifer Lopez na Super Bowlu

Federalna komisija za komunikacije primila je 1.312 žalbi gledalaca koji su bili bijesni zbog nastupa Šakire i Dženifer Lopez na Super Bowlu koji je održan tokom poluvremena. Nazvali su ga pornografskim i sramnim.

Porodice širom Amerike okupile su se te večeri kako bi pratile utakmicu u Super Bowlu, između Kanzas Sitija Čifsa i San Francisko 49ersa, pretvarajući omiljeni američki sport u veselu porodičnu stvar, piše CNN, a onda je došlo poluvrijeme i nastup popularnih pjevačica Šakire i Dženifer Lopez.

Najviše uvreda na račun pjevačica i organizatora imali su ljudi koji imaju djecu, a osim toga mnogi su odlučili da će ubuduće bojkotovati Super Bowl.

Pjevačice su plesale oko šipke, tverkale, plesale trbušni ples i napravile više od nekoliko aluzija na seks. Neke od tih žalbi došle su od roditelja koji su se požalili kako su njihova djeca bila izložena "pornografskom programu".

Drugi odrasli ljudi smatraju kako ovakav program podstiče na trgovinu seksom. Neke je, opet, uznemirilo što nije bilo nikakvog javnog upozorenja prije ovog nastupa koji je, prema riječima jednog gledalaca, "bio manje muzički, a više kao nastup iz striptiz kluba".

Gledaoci širom Amerike napisali su brojne uvrede na račun izgleda i nastupa popularnih pjevačica.

Neprikladno je za djecu

Mnogo je roditelja bilo bijesno nakon što su ovaj nastup odgledali sa svojom djecom. U gotovo svim žalbama spominje se da nastup tokom poluvremena nije bio prikladan, posebno za djecu.

Ovo su neke od žalbi:

"Nastup Dženifer Lopez na poluvremenu Super Bowla bio je veoma eksplicitan i potpuno neprihvatljiv za događaj koji gledaju porodice, uključujući i djecu. Morala sam reći svojoj djeci da napuste sobu kako ne bi bili izloženi nečemu što ne trebaju vidjeti", piše u komentaru koji je ostavila osoba iz Jute.

"Moja je porodica bila jako uzbuđena što će gledati Suber Bowl večeras. Međutim, nisam bila spremna objasniti svojoj jedanaestogodišnjoj kćerki zašto je Dženifer Lopez obučena tako oskudno ili zbog čega se stalno hvata za međunožje", žali se gledateljka iz Vašingtona.

"Nastup tokom poluvremena bio je prilično seksualne prirode. Nikada nisam vidio toliko seksualnih poza izvan pornografskog magazina", kaže gledalac iz Njujorka.

Ljudi su se, takođe, žalili i na "seksi mahanje jezikom" i "mrdanje stražnjicom"

"Čemu vi učite svoje djevojčice? Plešete polugole kako bi uzbudile muškarce i onda tražite #MeToo za uznemiravanje? Je li uredu biti neko seksualno biće i tresti svojom golom stražnjicom i izlagati svoje međunožje i plesati na šipci pred cijelim svijetom", pita se gledalac iz Viskonsina.

Pokret #MeToo (i trgovanje seksom)

Mnogo žalbi spominje pokret #MeToo i trgovanje seksom.

"U našoj zemlji dogodio se napredak u borbi za ženska prava i pruženo je više mogućnosti u tom pogledu pokretom #MeToo, što je dobra stvar. Ovo nas vraća tamo gdje se vrijednost žene procjenjuje na temelju njihove seksualnosti, a ne njihovih mozgova i ličnosti, a ja to ne cijenim u porodičnim emisijama", zaključuje gledalac iz Ohaja.

"Ovo nije odgovarajuća porodična zabava, kako je predstavio Super Bowl. Bilo je strašno! Onda će se i mlade djevojčice pridružiti spektaklu. Nije ni čudo što postoji toliko trgovine seksom kada ovo nazivate porodičnom zabavom. I gdje su #MeToo žene? Zar ne vidite licemjerje", pita se gledalac iz Kentakija.

"Dženifer Lopez je isticala svoje međunožje i plesala oko šipke za striptiz. Kostimi jedva i da su bili tu! Sa svime što se sada događa oko #MeToo pokreta, ovo se ne bi smjelo prikazivati na televiziji", kaže gledalac iz Pensilvanije.

Bojkot Pepsija

Mnogo pritužbi uključivaloje prijetnje i bojkotovanje Pepsija, ali ne samo njega. Ljudi kažu kako planiraju bojkotovati i Super Bowl, njegov program tokom poluvremena pa čak i cijeli NFL.

"Dženifer Lopez plesala je oko šipke za striptiz i vrtjela stražnjicom pred mojim očima i mog supruga i djece. Bojkotovaću Pepsi i njihove proizvode, osim ako ne budu garantovali da će sljedeće godine biti prikazan pristojan šou u poluvremenu Super Bowla. Bojkotovaćemo i Super Bowl”, napisala je žena iz Tenesija.

"Ovo je bilo izuzetno uvredljivo za moju porodicu i mene. Zajedno, oni koji se protive ovome, bojkotovaće Pepsi i NFL, ako je to prikladna zabava za njihove igre", navela je osoba iz Merilenda.

"Iznenađuje me kako je televizijska mreža dopustila da se prikaže nešto tako odvratno i degradirajuće za žene i, na temelju, jedan pornografski sadržaj u vrijeme kada porodice to gledaju. Ovo me tjera da bojkotujem ovu televiziju i NFL. I jedni i drugi su, očito, propustili opis toga šta je to ohrabrivanje žena", napisala je gledateljka iz Nju Džerzija.

Super Bowl je uživo pratilo 102 miliona gledalaca na nekoliko kanala i posredstvom Interneta, sudeći prema Foxu.

