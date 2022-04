Zdravko Čolić o kćerki Uni: To su te godine u kojima smo svi imali fantazije

Jedna od najvećih balkanskih pjevačkih legendi Zdravko Čolić nedavno je održao koncert u regionu i progovorio o svojim životnim izazovima, željama i očekivanjima.

Čola koji je za vreme karantina održao nekoliko koncerata u inostranstvu, nije skrivao uzbuđenje što će održati prvi nastup na našim prostorima, a za HRT je otkrio i neke detalje iz svog života.

Između ostalog, spomenuo je i svoju kćerku Unu za koju je poznato kako je vrlo aktivna na društvenim mrežama gdje svakodnevno objavljuje različite sadržaje.

"Una voli to tako. Vrlo je druželjubiva i komunikativna tako da joj to vjerovatno znači. To su te godine u kojima smo svi imali neke opservacije, fantazije i slično. Ja se ne miješam. Kada bih ušao u to vjerovatno bi mi nešto zasmetalo, tako da ne ulazim", otkrio je slavni pjevač.

Po pitanju svog privatnog života, Čola je vrlo suzdržan. Sa suprugom Aleksandrom prošle je godine proslavio 20 godina braka, a zajedno imaju i kćerku Laru. Kao i svaki otac, priznao je da su one njegova slabost.

Čola je istakao kako se tajna uspjeha krije u "Božjoj volji", a otkrio i je svoju neostvarenu želju.

"Neostvarenih želja ima puno, ali što se tiče karijere to je neka pjesma koja bi bila na svjetskim top listama. Što se tiče ostalog - to je da poživim. Život me ne miluje, on me gura u razne suprotnosti, a brdo suprotnosti rađa i kvalitet", rekao je Čolić.

Zdravko je priznao kako je što se tiče dugovječnosti "kampanjac". Kako kaže, značaj pridaje sportu, opušta se kada mu je lijepo i kada je s prijateljima, a kada je posao u pitanju uvijek je disciplinovan.

Legendarni pjevač će krajem maja napuniti 71. godinu.

