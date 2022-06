Željka Samardžića kćerka kritikuje zbog Instagrama

​U Herceg Novom održava se festival "Skale" koji je okupio brojne poznate ličnosti, a među njima i pjevača Željka Samardžića koga povratak ovog muzičkog događaja posebno raduje.

U prvi plan uvijek je isticao muziku, a ne privatan život, a okupljene medijske ekipe zanimalo je u čemu je tajna.

"Nema tajni. Ja sam deda koji ima četvoro unučadi, najmalđa se rodila ove godine to je moja Anđelija trenutno je ona miljenica. Tu je moja Nina, Aleksa, Luka koji je ozbiljno zagazio u sportske vode. Igra košarku, dobio je fine ponude da ide u Ameriku, pa ćemo videti", jasan je bio Željko koji kaže da su i ostali članovi njegove porodice talentovani za muziku, ali da niko nije imao hrabrosti da zakorači u taj svijet osim njega.

Kao pjevač koji ima hitove i u pop i u narodnom žanru, izuzetno podržava sve pjevače kojima to ide od ruke.

"Ja mnogo volim svestrane pevače, bio sam u žiriju 'Nikad Nije Kasno', gde sam čuo čoveka kome je nadimak Azzaro koji je tako svestran, peva sve i narodno i pop i kada je dobra pesma onda je sve dobro. Mene kada zove neki autor da mi kaže da ima dobru pesmu ja mu kažem da mi se javi kada bude imao odličnu", objasnio je Samardžić.

Svakodnevno na Instagrmu viđamo njegove komentare podrške ispod različitih objava svojih kolega, koje priznaje uvijek sam piše.

"Ja sam lično taj koji piše sve komentare podrške. Moja najmađa ćerka mi to zamera, ali ja volim tu vrstu komunikacije sa ljudima, meni je to super stvar. Kada su u pitanju nove pesme kolega, ja to objavim na svoj stori jer mi je drago. Mene svačija radost raduje, to je osnov život", tvrdi pjevač.

U srećnom je braku preko 40 godina, ali kaže da nikada nije bilo ozbiljnijih udvaranja koji su mogli da ugroze odnos sa njegovom suprugom.

"Ja sam više udvaračkih situacija imao kao kontakt na sceni, ali to je flert koji je pevačima potreban. Ti moraš da imaš nekoga kome najviše pevaš, to je prirodna stvar, ali često mi se pojavi supruga na mojim koncertima", ispričao je on, prenosi Grand.