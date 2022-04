Željko Šašić o odnosu sa kćerkom

​Željko Šašić priznaje da sa kćerkom Sofijom i dalje nema blizak odnos, pa se čuju vrlo rijetko.

Kaže da bi sve bilo drugačije da se nije razveo od Sonje Vuksanović, ali da su mu sada ruke vezane.

"Moja ćerka je dete koje je odrastalo u sredini gde je bilo neminovno da bude na medijskom piku. Da se nisam razveo, ona ne bi bila u toj situaciji. Nisam znao kako da se borim protiv toga. Ona se danas bavi poslom koji je vezan za medije i ako može to da kontroliše, neka joj je srećan put. Kada joj se desi neki skandal, mene ne pita za savete, verovatno pita neke druge. Teším sebe da svako plaća neku cenu svojih odluka. Naš odnos je danas jako čudan i to mi smeta jer se ne razumemo. Mislim da me ćerka nije doživela kao roditelja i kao nekoga ko brine. Bio sam i ja u tim godinama, ali neću dozvoliti sebi da ne budem tata jer šta ću onda biti", objasnio je pjevač.

"Željko na sve načine pokušava da dopre do Sofije, on se nada da će ona mnoge stvari razumeti sa godinama, jer postaje zrelija i može da rezonuje stvari i da ne bude toliko pod uticajem majke. Nije tajna da Željko krivi Sonju za njegov odnos sa ćerkom, smatra da je ona dosta uticala na nju. Nekada u besu izgubi i on kompas, pa možda na neki manje lep način kaže nešto Sofiji i to ga opet udalji nekoliko koraka unazad od nje. Ne čuju se svaki dan, to ga baš boli, retko kad je i viđa. A, naslovi koji su skoro bili po novinama vezani za Sofiju su ga baš razbesneli i zaboleli. Kada su se Lukas i Sonja razveli on je očekivao da će sa Sofijom da ima bolji odnos, ali ipak nije tako. Pati mnogo jer mu je ona jedino dete koje ima, a najviše ga je povredilo kada je ona uzela Lukasovo prezime pre nekoliko godina", kaže izvor blizak Šašiću prenosi Kurir.