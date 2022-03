Ženi se sin Ace Lukasa

Folk zvijezda Aca Lukas u nedjelju u jednom beogradskom restoranu pravi veliko svadbeno veselje za svog najstarijeg sina Lazara.

"Biće lepa svadba, biće lepe muzike. Pevaće pevači i pevačice, a sviraće muzičari, a na svadbi će biti gosti", odgovorio je šaljivo Lukas.

Aca Lukas je otkrio i da će pjevati na svadbi sina i snajke, ali da, kako kaže, neće praviti koncert.

"Verovatno ću otpevati neku pesmu, neću da pravim koncert kao što to rade neki na proslavama svoje dece. Ja pravim svadbu i ne zovem goste po čuvenju i popularnosti, nego zovem prijatelje", kaže Lukas za Kurir.

Sin Ace Lukasa imao je želju za svadbeni ples.

"Lazar je izrazio želju da im otpevam pesmu za prvi svadbni ples. I hoću da otpevam. On hoće da ja otpevam jednu pesmu koju ja nisam ni snimio, ali on voli tu pesmu. Jednu staru pesmu. A ja sam nešto drugo zamislio. A to što sam ja zamislio zavisi od toga da li će ta osoba moći da dođe na svadbu, jer nije ovde. Mislio sam sa Draganom da otpevam ovaj novi duet", rekao je Aca Lukas.

Lukas kaže da nije savjetovao sina kako da se ponaša u braku, jer misli da treba sam da se snalazi. Takođe, istakao je i da se čuje sa snajkom i da misli da je dobra.

"Nisam ga ništa savetovao. Neka radi šta hoće u životu. Tata svaki dan poklanja i tati je svaki dan svadba. Sa snajkom se čujem. Dobra je", rekao je Lukas kroz smijeh.

(Kurir.rs)