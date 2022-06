Zlata Petrović: Napila sam se sa sinom i njegovim društvom

Pjevačica Zlata Petrović ne dijeli često detalje svog privatnog života, a sada je otkrila svima jednu šaljivu anegdotu koju će zauvijek pamtiti.

Zlata je priznala da se jednom prilikom zapila kada se njen nasljednik kod kuće provodio sa drugarima, a sve krenulo tako što su seli samo da bi nazdravili čašicom rakije.

"Jednom sam se zapila sa sinom kod kuće. Došlo mu je neko društvo, ponudili su mi čašicu da popijem sa njima, tako smo se zapričali i eto. Na kraju me je puklo", priznala je Zlata, pa otkrila kako su se proveli.

"Bilo nam je super, oni su na kraju produžili dalje u grad, a ja sam ostala. Bolje da popiju ispred mene da mogu da vidim kako se ponašaju, nego tamo negde iza leđa. Naravno, nisu problematični, to je najvažnije", rekla je pjevačica.

"Jovana sam proveravala kad je bio mlađi, posle ne. Non-stop sam se pitala gde je, sa kim je i šta radi. Znala sam da ga zovem više puta u toku večeri. On mi je to zamerao, pričao je da sam dosadna, ali bolje i tako nego da ne mogu mirno da spavam dok ne dođe kući. On je sad svoj čovek. Stao je na noge i više nemam tih problema", kaže pjevačica.

(Telegraf)