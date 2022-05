Zlata Petrović progovorila o testamentu

Pjevačica Zlata Petrović progovorila je u mnogobrojnim temama iz svog života, ona je otkrila šta je najviše muči i kako je danima plakala kada je saznala da Đanijeva žena Slađa ima rak.

Naime, na samom početku ona je progovorila o paklu kroz koji je prošao njen mlađi sin na druševnim mrežama.

"Ljudi se danas bave raznim stvarima, eto koliko je nekome dosadno da uzima ime i lik mog sina Jovana i laže ljude i priča gluposti kako sam ja teško bolesna. Moj sin studira i radi i stvarno nema vremena da prijavljuje te lažne profile. Međutim, kako mu masovno šalju poruke i pitaju ga da li stvarno imam rak, odlučio je da sve to prijavi. Nije prijatno kada čujete takve gadosti o bolestima, a ništa nije tačno", rekla je Zlata, a onda se dotakla i prijateljstva sa pjevačem Radišom Trajkovićem Đanijem.

Zlata je otkrila i da li se Đani naljutio na nju pošto nije bila na proslavi povodom rođenja unuka.

"Nisam u svađi sa Đanijem, u daleko bilo, ali nisam mogla da dođem na proslavu koju su organizovali. Slađa me je zvala, oni su to brzinski nešto organizovali odmah istog dana kada im se snajka i porodila. Ja sam čestitala, meni je taj restoran čak i blizu bio, ali me je grlo nešto jako bolelo, nisam mogla ni da pričam. Poslala sam sina Jovana u ime naše porodice, on je bio i mnogo se lepo proveo", rekla je pjevačica.

Zlata je otkrila da li će ići na svadbu kod Đanijevog sina.

"Nego šta! Rekla sam Đaniju da dolazimo. I mi babe malo da zaigramo. Biće to za 500 zvanica, pa se nadam da ćemo u veselju i da oženimo njegovog Miloša. Trajkovići su mi jako bliski. Oni redovno dolaze kod mene na slavu. Njegova deca me mnogo vole i što mi je jako važno i bitno druže se sa mojim Mikijem i Jovanom", rekla je Zlata.

Pjevačice ističe i da joj je bilo jako teško kada je saznala da Đanijeva superuga Slađana Trajković boluje i da ima rak bubrega.

"Jao, pa crkla sam kada sam čula za Slađinu bolest i rak bubrega. Čitala sam po portalima i nisam mogla da verujem. Sve sam mislila da je to laž, da to ne može da bude istina. Odmah sam zvala Đanija, ali mi se niko nije javljao od njih. Oni su bili valjda u šoku, pa nikome nisu ni rekli šta se dešava sa Slađom, dok se sve nije završilo. Tek posle tri dana Đani mi se javio i rekao da je sve istina i da je, srećom, na kraju ispalo dobro. Ma idi, preplakala sam tih dana. Oni su jadni preživeli šok. Bog je poslao zbog prehlade kod lekara, a otkriše nešto užasno. Srećom, Slađa se sada oporavlja i vraća se normalnom životu", ispričala je folkerka.

Saša Popović je napisao testamet, a Zlata otkriva da li je i ona možda učinila isto što i on.

"Otvoreno sam pričala sa mojim sinovima, sve što imam ostaće njima, nema moje, tvoje, njegovo, sve je naše. Tako da nema potrebe da pišem testament i raspoređujem imovinu. Jeste nas korona malo uplašila, pa i mene, kad su krenuli da umiru mladi ljudi, pa su mnogo mlađi od mene pohitali da napišu testament iz nekog straha. To možda pišu i ovi što znaju unapred da će biti frke i svađe oko podele", rekla je Zlata.

Pjevačica je dodala da je priča o kupovini grobnog mjesta zapravo počela od nje.

"Priča o kupovini grobnog mesta je zapravo i krenula od mene još pre nekoliko godina. Ja sam rekla da kao svaka odgovorna osoba koja sebi kupi kuću i napravi dom, isto tako treba da obezbedi i grobno mesto. Nisam još uvek to obezbedila, ali planiram jednog dana i to da sredim. Možda je to sada postalo pomodarstvo, ali baš me briga. Sada cela estrada priča o tome", ističe Zlata.

Za sam kraj pjevačica je otkrila šta se dešava sa austrijskom penzijom?

"Ja sam pre dve godine otišla u penziju od čega danas i živim. Uplaćivala sam austrijsku penziju tako da krajem maja treba da popunim neke papire i da počnem da primam i to. To neće biti nešto puno, jer nisam dugo godina uplaćivala. Ne očekujem ništa veliko, tako da ako dobijem 50 ili 100 evra biću srećna. To će mi biti kao neki džeparac. Radilo se ranije, pa sada mogu od te dve penzijice da živim i da ne razmišljam", rekla je Zlata Petrović.

(Telegraf.rs)