Značajni trenuci koji su obilježili brak Viktorije i Dejvid Bekama

​Ovog ponedjeljka Viktorija i Dejvid Bekam proslavili su 23 godine braka, a modna ikona je na Instagramu odala počast svom suprugu i podsjetila sve fanove, ali i Dejvida koliko joj on znači: "Dejvide ti si moje sve, toliko te volim!!!!"

Ni Dejvid nije gubio vrijeme, pa je svoje pratioce podsjetio na svoju bračnu sreću nekolicinom starih fotografija.

U aprilskom intervjuu za australijski "Vog" Viktorija je pričala o njihovoj dugogodišnjoj vezi, rekavši: "Još uvijek smo veoma bliski. Volimo jedni druge. On je moje sve. I poslije svih ovih godina, još uvijek smo u cik zore budni i 'sadimo' uskršnja jaja za djecu koja su sada zapravo odrasla, osim Harper, jer smo takvi roditelji oduvijek bili".

Njihovi putevi su se ukrstili početkom 1997, dok su prisustvovali dobrotvornoj fudbalskoj utakmici u salonu igrača "Mančester Junajteda". Bivša "spajsica" opisala je njihov slatki susret u pismu koje je sebi napisala za britanski "Vog" u septembru 2016.

"Ljubav na prvi pogled postoji. To će vam se dogoditi u salonu igrača 'Mančester Junajteda' iako ćete se malo napiti, tako da su detalji magloviti. Dok ostali fudbaleri stoje za šankom i piju sa svojim drugovima, vidjećete Dejvida kako stoji po strani sa svojom porodicom. I ima tako sladak osmijeh. I vi ste bliski sa svojom porodicom i pomislićete koliko se on osjeća slično vama. Tražiće vaš broj. Još uvijek ima avionsku kartu od Londona do Mančestera na kojoj ste ga napisali."

Godinu dana nakon toga Viktorija i Dejvid objavljuju veridbu. Svoje planove o vjenčanju iznose tokom konferencije za štampu u januaru 1998. Očigledno, Dejvidu jedan prsten nije bio dovoljan da pokaže svoju ljubav prema Viktoriji i objavljeno je da joj je tokom njihovog braka poklonio čak 14 skupocjenih prstenova.

Četiri mjeseca prije vjenčanja, par je dočekao svoje prvo dijete. Bruklin Džozef Bekam je rođen 4. marta 1999. godine. Sada, 23-godišnjak je odrastao i nedavno se oženio američkom glumicom Nikolom Pelc na ekstravagantnom trodnevnom vjenčanju u Palm Biču.

Dana 4. jula 1999, Dejvid i Viktorija su se vjenčali u dvorcu Lutrelstovn u Dablinu, Irska. Navodi se da je njihovo vjenčanje koštalo 750.000 funti, što je otprilike 1,2 miliona funti u 2022. (1.398.978 u evrima). Par je na večernjem prijemu nosio istovjente ljubičaste toalete koje su ušle u modne anale.

Tri godine nakon vjenčanja, tročlana porodica postala je četvoročlana kada su Dejvid i Viktorija dočekali svog drugog sina. Romeo Džejms Bekam je rođen 1. septembra 2002. Sada ima 19 godina i krenuo je stopama svog oca, igra kao napadač za Inter Majami CF, a od 2019. izlazi sa britanskom manekenkom Miom Regan.

Dejvidova i Viktorijina porodica je nastavila da raste i 2005. godine su dobili trećeg sina. Kruz Bekam je rođen u februaru 2005. godine, dok je porodica Bekam živjela u Španiji.

Viktorija i Dejvid 2011. godine su konačno dočekali svoju prvu kćerku. Harper Bekam je rođena 10. jula u Los Anđelesu. Ali izgleda da su ove godine Bekamovi poranili sa slavljem u čast svoje mezimice. Tokom vikenda porodica je proslavila Harperin 11. rođendan rođendanom sa disko tematikom.

U januaru 2017, Dejvid je otkrio tokom radijskog gostovanja da su on i Viktorija obnovili svoje vjenčane zavjete na intimnoj ceremoniji.

Rekao je: "Od tada smo obnovili naše zavjete i bilo je mnogo privatnije, u našoj kući je bilo oko šestoro ljudi. Svi znamo da je brak ponekad težak i radi se o tome da ga prebrodimo. Kad god se nađemo u teškim vremenima, poznajemo se bolje nego što nas iko poznaje, pa razgovaramo. Da li ostajemo zajedno zato što je to brend? Naravno da ne. Ostajemo zajedno jer se volimo. Ostajemo zajedno jer imamo četvoro nevjerovatne djece".

