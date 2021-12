Da li vam se nekad dogodilo da za nekoga mislite da je "onaj pravi", a ispostavi se da vas je on samo iskoristio da napravi ljubomornom svoju bivšu?

S druge strane, možda ste mislili da mu se zaista sviđate, ali vas je on posmatrao samo kao seksualni objekat. Nezahvalno je ulaziti u igru zvanu "zavođenje, osvajanje i zabavljanje" bez prethodne "pripreme".

Zato, držite oči širom otvorene, jer ovo su znakovi koji ukazuju na to da je seks jedino što ga zanima.

Razgovori sa njim se uvijek svode na seks

Na kakav način se odvija konverzacija između vas dvoje? Ako svom voljnom postavite jednostavno pitanje, u pogledu toga šta bi htio da jedete za večeru, a on odgovori "tebe", možete pomisliti da je to vrlo slatko i da je zaista zaljubljen u vas. Međutim, ako svaki vaš razgovor završava na isti način, sa asocijacijama na seks, nije teško zaključiti šta je vašem voljenom uvijek na pameti.

Poruke šalje uvijek kasno

Razmislite: kada vaš voljeni ima običaj da vam šalje poruke? Da li su to poruke za dobro jutro, ili to najčešće radi poslije ponoći? Ako je u pitanju ovo drugo, nije teško zaključiti da njemu nije zapravo do razgovora, već do gužvanja postelje sa vama. Poruke i pozivi poslije ponoći, imaju samo jedan cilj, zato ne budite slijepi da ga vidite.

Daje komplimente na račun izgleda

Komplimenti su uvijek dobrodošli, naročito od strane voljene osobe, međutim važno je da obratite pažnju po pitanju toga na šta se oni odnose. Ako on uvijek komentariše samo vaše grudi, noge, zadnjicu i uopšteno vaš izgled, a nikad vašu inteligenciju nema sumnje u to da vas i doživljava kao objekat svoje požude.

Ne želi da vas upozna sa prijateljima

Prijatelji su važni u životu svakog pojedinca. Koliko god da ste u vezi sa nekim, ako on ne pokazuje ni najmanje interesovanje da vas upozna sa svojim prijateljima, trebalo bi da se zapitate – šta uopšte tražite sa njim? Muškarci koji nemaju u planu bilo kakvu budućnost sa određenom djevojkom, ne vide poentu u tome da je upoznaju sa ljudima koji im znače.

Pritiska vas po pitanju seksa

Nikad, ali apsolutno nikad, ne bi trebalo da osjećate pritisak da imate seks sa nekim. Koliko god da ste u njega zaljubljeni ne bi trebalo da pristajete na seks, sem ako to zaista ne želite. Nema sumnje u to da muškarci više i češće misle na seks, ali ako vas on zaista voli, poštovaće vašu odluku o čekanju. S druge strane ako vas pritiska da imate seks, to je iz razloga što mu je samo do toga i stalo.

(b92)