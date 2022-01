Zorica Brunclik otkrila šta joj je Kemiš poklonio za Novu godinu

Zorica Brunclik sumirala je utiske o prošloj godini i tim povodom otkrila po čemu će je pamtiti. Ona je otkrila i čime ju je iznenadio suprug u novogodišnjoj noći.

"I onu prethodnu smo jedva čekali i mislili da on one gore neće biti. Ja sam nepopravljivi optipista, mislim da ulazimo u nešto što je bolje, nešto što pre svega neće da uskrati zagrljaj, to mi je najvažnije. Nekad zagrljaj može da bude kontakt sa publikom, grlimo se kroz pesmu. Sa porodicom direktno, a kad nisam mogla, uf... Sad samo kažem ne mogu više", govorila je ona i otkrila da li joj je ljubav bila pokretač.

"Imam toliko ljubavi, da mogu da je proizvodim. Razmišljala sam da se bavim biznisom. Za ljubav ne bi neko došao ni za džabe, pitali bi da li vršite dostavu. Ja sam neko ko ne priznaje poruke i čestitanje preko poruka. Postoje neki datumi, Nova godina, rođendani, još kad krene ona jedna stereotipna poruka", pričala je pjevačica.

Priznala je da je ljubitelj pisama.

"Obožavam pisma. Ja sam imala sreće da imam svoj klub da mi pišu. Ponovo akumuliram sa tom ljubavlju koja izlazi iz tih pisanih reči, sad postoje ti pregledi", dodala je Zorica.

Brunclikova je otkrila i da li je od porodice dobila spisak želja.

"Ne. Mi smo sad krenuli, pošto nas ima mnogo, zamisli da svako svakom treba da kupi, svelo bi se na žvaku. Srednja ćerka je predložila da stavimo sva imena u čarapu i čije ime izvučemo tome kupujemo ove godine svi, jedan poklon, samo ćemo da vidimo da li će deda to da usvoji", objasnila je Zorica pa objasnila zašto Kemiš nije bio prisutan sa njom na snimanju.

"Dobio je vrtićni virus. Navikla sam na njega tu i da vidim pogled i da li je dobro ili nije. Sad su sva deca u svojim domovima, imaju svoje porodice i nas dvoje smo sami. Ja sam mu mama, žena, drug, prijatelj, sve, i on meni. Fokusirani smo jedno na drugo. Sad sam dobila kucu za Novu godinu", otkrila je Zorica za Pink.rs.

(Telegraf)