Zorica Marković o ljubomornoj koleginici: Sve se u životu vrati

​Zorica Marković 2007. godine doživjela je težak infarkt, nakon čega je morala na hitnu operaciju gdje su joj ljekari ugradili bajpas, međutim pjevačica je ubijeđena da su joj se problemi sa zdravljem desili zbog crne magije koju je na nju bacila jedna koleginica i to iz ljubomore.

"Jedna žena koja ima neke vizije i vidi nešto rekla mi je da sa su mi kao sa čiodama boli srce i ja posle dve godine doživim to što doživim... Čula sam i ko je, ali vratilo se njima to... Ne bojim se, jer verujem u Boga. Ona je bila ljubomorna na moj uspeh, naručeno od jedne koleginice. Nije dobro prošla, propala, liči na đavola, a imala je sa đavolima posla. Sve se u životu vrati, a ja preživela. Delilo me je dva minuta do konačne smrti, reanimacijom su me vratili, da nisam zaslužila ne bi mi Bog dao još jednu šansu, da sam radila neke stvari davno bih ja istrunula, ali opet sam oprostila, meni mirna duša", rekla je ona u emisiji "Sceniranje".

Ova priča mnoge je ostavila u šoku, a pjevačica je potom dodala:

"Ona ne živi ovde nego na drugom kontinentu, ali čujem da jako loše prolazi i da je došla do prosjačkog štapa i sad liči na vešticu. Ja sam tada krenula žestoko uzlaznom putanjom", prenosi grand.