Zvijerka iz "Seks i grada" optužen za seksualno uznemiravanje

Tara Vilson (39), supruga Krisa Nota (67), jako je uznemirena zbog nedavnih optužbi za seksualno zlostavljanje na račun glumca.

Naime, tri žene su iznijele niz optužbi na njegov račun. Prijatelj popularnog para rekao je da je supruzi Tari teško zbog optužbi.

"Možda nije monogaman, utvrdili smo da njegova žena nije znala. Ako ništa drugo, on je kriv za to. Ona je u Los Angelesu i jako je uznemirena. Nije joj dobro. Planirali su zajedno da provedu Božić, ali to se sada ne zna", rekao je izvor blizak glmcu, pa dodao da uvijek postoje dvije strane priče i da se moraju saslušati prije nego što krenemo da sudimo nekom.

"Kris koga poznajem nije Kris kojeg opisuju ove žene. Svi njegovi prijatelji su uz njega. Voli flertovati, ali nije ljigavac. Nije Weinstein. Vjerujem mu i vjerujem da nije prošlo onako kako je navodno prikazano", kaže Notov prijatelj.

Kris je navodno potpuno zbunjen i zaprepašten ovim optužbama, naročito ga muči to zašto su objavljene upravo sad, kada je izašao nastavak serije "Seks i grad".

Tara i Kris upoznali su se prije 20 godina, kada je ona radila u klubu 'The Cutting Room". U braku su od 2012. i imaju dva sina, Oriona (13) i 18-mjesečnog Ketsa.

(Telegraf.rs)