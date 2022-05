Zvijezda "Euforije" šokirala komentarom o Amber Herd: Prezgodna je, maštam kako me tuče

Zvijezda popularne serije "Euforija", muzičar i glumac Dominik Fike, šokirao je publiku tokom koncerta neumjesnim komentarom o Amber Herd.

Fike je nastupao na Univerzitetu Nortvestern u Evanstonu u Ilinoisu kada je najednom prekinuo koncert i spomenuo glumicu.

"Biću iskren s vama, mislim da je Amber Herd jako zgodna", rekao je. "Znam da ovo mišljenje nije popularno, ali maštam o tome kako me tuče. To me pali."

Publika je njegovu izjavu izviždala, a pjevač je nakon toga samo nastavio s nastupom.

Video s koncerta postao je viralan na društvenim mrežama, gdje je Fike takođe naišao na brojne kritike.

"Romantizovati porodično nasilje je tako čudno", jedan je od komentara na mrežama.

"Potreba da bude relevantan je stvarna jer ga se niko ne sjeća nakon Euforije", zaključio je drugi korisnik mreža.

(Index.hr)