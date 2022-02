Ovo su znakovi da ste već upoznali srodnu dušu

Vjerujemo da ste svi gledali ljubavne filmove i serije u kojima se srodne duše iznenada susreću na ćošku neke ulice, a njihovi pogledi u tim trenucima govore više od hiljadu riječi.

Mnogi ljudi provedu veći dio života tražeći trenutak sa nepoznatom osobom koja će im iznenada ući u život i ostvariti sve njihove želje.

Međutim, neke osobe nisu ni svjesne toga da se taj trenutak već dogodio i to sa osobom koja je duži vremenski period pored njih.

To neće biti osoba koja će vas opčiniti, pa slomiti srce i napustiti. To je neko ko će vas zaista cijeniti i podsjetiti vas koliko ste nevjerovatni i divni, a ovo su znakovi koji ukazuju na to da pored sebe imati takvu osobu.

Ne plašite se različitog mišljenja

Neslaganje u bilo kom odnosu je svakako moguća stavka, ali nije najvažnija. Znate da će vas osoba do koje vam je stalo, čak i kada se prepirete, saslušati. Ona vas ozbiljno shvata, čak i kada niste u pravu.

Vaš nivo komunikacije je bez premca

Uspjeh svakog dugotrajnog odnosa može se pripisati sposobnosti komuniciranja. Vaša komunikacija je stvarna, ništa nije skriveno i jasno je da nema laganja. Nema šta da se sakrije. Pored ove osobe sve vaše mane i vrline su na površini.

Za srodne duše je važno da izraze svoje potrebe i znaju da komunikacija dolazi u mnogo različitih oblika.

Imate telepatsku vezu

Čini se da znate šta vaša sroda duša osjeća, da znate šta će reći; razmišljate o njoj i prije nego što vas pozove ili vam pošalje poruku.

(Telegraf.rs)