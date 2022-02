Žene su priznale da je uživanje u vođenju ljubavi i dostizanje vrhunca jedan od najvažnijih trenutaka, zbog kojeg su spremne i da prevare partnera.

Profesorka Ališa Voker sa Državnog fakulteta Misuri razgovarala je s mnogim ženama koje varaju (ili su varale) svoje muževe i zaključila je da one to rade jer žele da spasu svoje brakove. To ih je, rekle su joj mnoge od njih, učinilo boljim suprugama.

"Bile su to proračunate odluke tih žena kako bi dobile ono što im u braku nedostaje, što je za mnoge upravo vrhunac. One su zaista varale da bi spasile brak, koliko god to bilo iznenađujuće. Neke su rekle da nisu imale izbora, ili će ostaviti supruga ili naći ljubavnika koji će ih seksualno zadovoljiti", ispričala je Ališa Voker.

Jedna od tih žena je bila i 47-godišnja Tifani. Ona je ispričala da ju je nedostatak seksa u braku gotovo izludio. Druga žena Gabrijela (45) je priznala da je bila na životnoj raskrsnici – da prevari supruga ili da ga ostavi, piše 24satahr, a prenosi Superžena.

Ališa Voker je izdvojila šest razloga zbog kojih žene varaju:

Pokušavaju da spasu brak.

Nemaju dovoljno seksa kod kuće.

To im pomaže da se osjećaju snažno.

Žele povratak kontrole nad svojim životima.

Žele raznolikost u vođenju ljubavi.

Iz emocionalnih razloga.

"Mnoge od tih žena nisu godinama vodile ljubav sa svojim muževima, a neke i decenijama. Živjele su u seksualnoj pustinji. Neke od tih priča su zaista tužne. Jedna od njih mi je rekla da joj je suprug imao zdravstvene probleme, mnogo ga je voljela i bila je i dalje zaljubljena u njega. Željela je da on bude taj s kim će voditi ljubav, ali on je bio bolestan. Postala je vrlo ogorčena", prepričava Ališa Voker.

"Zatim, bile su tu i žene koje su imale brakove bez seksa, a nisu znale zašto, i to je bilo srceparajuće slušati. Često su pričale: 'Moj suprug ne želi da vodi ljubav sa mnom, a ne znam koji je razlog'. Godine odbijanja su bolne", navela je Ališa i dodala da se za ovu temu zainteresovala kada je pročitala studiju po kojoj je najvjerovatnije da će žena pronaći ljubavnika – u ranim četrdesetim godinama života.

"Većina njih su rekle da vole svoje muževe, da su dobri očevi, dobri ljudi, veliki prijatelji. Govorile su da su bile u dilemi – da li da razdvoje djecu od oca, njemu slome srce, naposljetku ostanu same ili nađu ljubavnika i održe porodicu na okupu", objašnjava Ališa Voker.

Ona je napomenula i da je mnogo žena spomenulo orgazme kao glavni razlog za preljubu, ali mnoge su priznale i da su upravo zbog afere postale bolje žene i bolje majke, bile su zadovoljne.

"One su pažljivo tražile muškarce koji neće biti prijetnja njihovim brakovima, za koje se neće emocionalno vezati. Tražile su seks bez emocija. Osam njih je reklo da su varale kako bi ispunile neke svoje emocionalne potrebe", zaključila je Ališa Voker.

