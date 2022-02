Šta možete da uradite ako vi i vaš partner nemate jednaku želju za seksom

U dugim vezama, neizbježno je da seksualni nagoni partnera povremeno neće biti sinhronizovani. To je sasvim normalno i nije razlog za brigu, osim ako ne potraje i postane ozbiljan kamen spoticanja u vezi.

Kada se to dogodi, dolazi do problema koji se u stručnoj literaturi naziva nesklad seksualnih želja.

Ovaj problem je relativno čest, pa se tako s njima suočava jedan od četiri para u Velikoj Britaniji, a on je i jedan od glavnih razloga zbog koga se partneri obraćaju seksualnom terapeutu. Postoje, međutim, neke stvari koje možete da uradite sami kako biste riješili ovaj problem prije nego što potražite pomoć od profesionalaca. U narednim redovima ćemo ponuditi tri naša prijedloga.

Nesklad seksualnih želja je problem oba partnera a ne samo jednog

Veoma je važno da gledate na nesklad seksualnih želja kao na nešto na čemu morate da poradite zajedno sa partnerom, a ne da počnete da ga krivite jer često ili rijetko želi da vodi ljubav s vama. Sljedeće što morate da učinite je da analizirate problem s kojim se suočavate tako što ćete provjeriti da li neko od vas ima neki zdravstveni problem koji mu smanjuje seksualni nagon.

Takođe razmotrite svoj način života u posljednje vrijeme i pokušajte da otkrijete da li ima nešto u vezi sa njim što vam smanjuje želju za seksom. Da li možda imate previše obaveza pa ste više umorni nego inače? Da li ste odskora zasnovali porodicu i od čuvanja djeteta nemate energiju za vašeg partnera? Odgovor na ova i druga pitanja vam može pomoći da proniknete u srž vašeg problema.

Komunikacija je ključna

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih dolazi do nesklada seksualne želje je činjenica da jedan od partnera ne osjeća zadovoljstvo tokom vođenja ljubavi. Kako to popraviti? Vrlo prosto – komunikacijom. Objasnite svom partneru šta vas uzbuđuje, a šta vam smeta tokom seksualnog odnosa. Ako vas on sasluša i implementira vaše sugestije, možete očekivati veće uživanje u intimnim trenucima, a kasnije i rast želje za seksom.

Zvuči jednostavno, zar ne? Nažalost, mnogi parovi ne umiju da komuniciraju na pravi način o ovom pitanju, zbog čega nenamjerno produbljuju jaz između sebe i čine zajednički život mnogo stresnijim nego što bi on inače trebalo da bude, piše City.magazine.rs.

Počnite da zakazujete seks

Možda vam ne zvuči privlačno ideja da zakazujete seks sa svojim partnerom jer to navodno ubija romantiku i čini vam se da čin vođenja ljubavi treba da nastupi spontano. To je pogrešno razmišljanje. Nema ništa sporno u dogovaranju sa partnerom u vezi sa danom kada ćete otići zajedno u krevet, štaviše, to ima i svoje prednosti.

Kada unaprijed znate kad vas čeka seks, vi možete da isplanirate svoj dan s tim u vidu i napravite raspored tako da ne budete previše umorni pred zakazan termin. Osim toga, vi imate priliku da flertujete sa svojim partnerom do izabranog datuma i tako oboma podignete seksualnu želju, bez straha da nečije potrebe na kraju neće biti zadovoljene.

(Prva)