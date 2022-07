7 grešaka koje mogu štetiti bradi

Svako ko nosi bradu zna da je teško držati ruke podalje od nje, a ako niste pažljivi, vaša brada može postati žrtva mnogih loših navika a neke od njih mogu dovesti do oštećenja dlake.

Iz tog razloga je važno znati koje su to greške koje najviše štete bradama i kako ih izbjeći.

Posljednja stvar koju biste željeli je da vas loše navike dovedu do toga da morate da obrijete bradu.

1. Neredovno čišćenje brade

U toku svakog dana lice je izloženo različitim uticajima, a u zavisnosti od toga gdje živimo i čime se bavimo, neki od tih uticaja mogu ostaviti traga na našim bradama.

Hladni zimski dani ili velike vrućine svakako su neki od njih i zato uvijek moramo znati kako bi trebalo da se ponašamo kada smo izloženi takvim vremenskim uslovima.

Takođe, ostaci hrane i pića u našim bradama nikako nisu djelotvorni jer se na taj način stvara sredina pogodna za razvoj bakterija.

Iz tog razloga je bitno čistiti bradu svakodnevno i nikada ne dozvoliti da vam brada bude prljava i neuredna.

2. Korišćenje pogrešnih preparata

Nikada nemojte koristiti običan šampon za pranje brade. Ako imate mogućnosti, nemojte ga koristiti ni za kosu. Obični šamponi u sebi sadrže širok spektar deterdženata, za razliku od onih namijenjenih za pranje brade koji su napravljeni od prirodnih sastojaka.

Mnogi obični šamponi ne sadrže etarska ulja, a i ako ih sadrže, pored toga u sastavu imaju i gomilu aditiva koji anuliraju dejstva tih ulja. Redovnim korišćenjem ovih šampona i sapuna može doći do bržeg isušivanja brade i nastanka peruti. Na kraju, ovo će dovesti do toga da dlaka postane krta i podložnija oštećenjima.

3. Nepravilno sušenje brade

Mnoge bradonje ne razmišljaju o tome, ali sušenje brade je veoma bitno.

Idealno je da bradu sušite suvim peškirom, ali vodite računa da je ne trljate previše jako. Posle svakog kupanja dobro je koristiti buter za bradu ili neki od proizvoda koji će hidrirati kožu i vratiti dlaci prirodna ulja koja su kupanjem skinuta.

Nikada nemojte pustiti bradu da se sama suši jer će na taj način dlaka postati još osjetljivija.

Mnoge bradonje koriste fen za sušenje brade. Nikakav problem, samo vodite računa da vazduh ne bude previše vruć i da fen ne približavate previše bradi.

4. Nezdrava ishrana je štetna za bradu

Kako će vam brada izgledati u velikoj mjeri zavisi od toga šta jedete. Ukoliko želite da Vam brada izgleda zdravo i da bolje i pravilnije raste, budite spremni da se odreknete, prije svega, brze hrane ali i ostale nezdrave ishrane koja je štetna za cijeli organizam a ne samo za bradu.

Zdrava i uravnotežena ishrana će osigurati da vam brada raste brže i da bude jača i punija.

Nedostatak folne kiseline, nedostatak biotina i opšti nedostatak zdravlja ne čine nikakvu uslugu vašoj dlaci ni na glavi ni na licu.

5. Grubo ophođenje i čupanje brade

Ovo obično počinje kao sitnica ali vrlo lako preraste u ozbiljan problem. Ako često dirate vašu bradu i imate naviku da uvrćete dlake, znajte da to može dovesti do oštećenja koja se ne mogu popraviti nikakvim preparatima.

Može vam se desiti da dlake opadnu samo na tim mjestima i da se pojave rupe na bradi koje će na kraju vjerovatno dovesti do brijanja.

Četkanje brade je sasvim normalno, čak i preporučljivo, ali je bitno da to ne radite previše često. Takođe, koristite uvijek četke od prirodne dlake jer su one mnogo bolje i za kožu i za dlaku. Isto važi i za češljeve. Plastični češljevi stvaraju više trenja pa ćete korišćenjem istih često osjetiti statički elektricitet, što nekada može biti vrlo neprijatno. Korišćenjem češljeva od drveta ili roga sigurno ćete izbjeći takve situacije.

6. Svakodnevno pranje brade

Pitajte bilo kog dugobradog muškarca i svaki će vam reći da je ključ uspjeha u gajenju dugačke i zdrave brade pravilno korišćenje preparata za bradu i odlaganje šampona. Naravno, niko ne kaže da treba zapostaviti higijenu, suština je samo u tome da se brada pere vodom a ne šamponom ili sapunom. Pranje sapunom ili šamponom svedite na tri puta nedjeljno.

Neke bradonje rade na takvim poslovima da im se brada na radnom mjestu svakodnevo zamasti ili nakupi prašine. U tom slučaju je pranje šamponom ili sapunom neizbježno, ali je samo bitno odabrati sapun koji je po svom sastavu njegujući, nikako čistač.

7. Trimovanje brade

Srećni smo što smo odložili brijače i trimere i to je OK. Ali bitno je znati da je dlaka brade obično najzdravija u najranijim fazama, a to važi za sve tipove brade. Što duže dlaka raste, više je podložna vremenu i elementima koji nas okružuju.

Podrezivanje ispucalih krajeva i dlačica koje štrče je odličan način za održavanje zdravog rasta. Takve zahvate u većini slučajeva možete obavljati i sami ali nemojte izbjegavati odlazak kod berberina. Tu možete naučiti korisne trikove i dodatno sebi olakšati rutinu sređivanja brade.

(mojobeard.com)