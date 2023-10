Emir Đulović otkrio zašto je iz Tuzle preselio u Novi Sad

Pjevač Emir Đulović, kojeg javnost najviše pamti po hit duetima sa Slađom Alegro, Radom Manojlović i Andreanom Čekić, potiče iz muzičke porodice.

On je sada otkrio zbog čega je baš u Novom Sadu kupio nekretninu.

Naime, Emir je u jednoj emisiji pričao o počecima, koliko zarađuje, ali se dotakao i djevojaka, zbog kojih je odlučio da se preseli iz Tuzle.

"Novosađanke su prelijepe, zato sam tamo otišao. Generalno, grad kao grad je lijep, podsjeća me na Tuzlu, mentalitet ljudi, svi sve slavimo. Tuzla - Novi Sad je nekih tri sata vožnje tako da sam stalno na toj relaciji, cirkulišem malo ovamo, malo tamo, tako sam sebi napravio da budem sa svojima, ali i da radim na sebi", rekao je pjevač.

Đulović je otkrio da je ogorčen na Tik-tok, te je objasnio da je imao pregršt nepristojnih ponuda.

"Nepristojne ponude su standardna pojava, generalno, ali više se bavim stvarnim ljudima oko sebe nego tim virtuelnim i to šta oni pišu, ne dotiče me. Nepravda je ta koja me izbaci iz takta, to me razdire, ne postoji nikakva cenzura, svi mogu sve. Tik-tok je najgori, to nasilje među generacijama je katastrofalno, ja bih to ugasio", priča pjevač za Republiku.