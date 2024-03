Ljuba Aličić o mladim kolegama: Prodaju kravu i snime album

Proslavljeni pjevač narodne muzike, Ljuba Aličić oduvijek je bio bez dlake na jeziku, a i sad je bez zadrške govorio o mlađim kolegama.

On je u razgovoru za Grand istakao da se muzička scena u Srbiji mnogo promijenila, kao i da voli da istakne svoje mišljenje po cijenu svega.

“Nikada me iskrenost nije koštala, takav sam oduvek. Ne interesuje me da li nekome zasmeta, kažem uvek šta mislim. I za mog sina mogu javno da kažem ako nešto nije dobro, zašto ne bih rekao i za nekog drugog”, rekao je on.

Ljuba je govorio i mladim pjevačima, pa je priznao da je danas u javnosti više onih koji ne znaju da pjevaju od onih koji zaista posjeduju muzički talenat.

“Ne volim da slušam jednostavno kad neko ne zna da peva, kad neko nema uho i dušu. Danas svako može da izađe da peva, ali pitanje je kako peva. U moje vreme se nije plaćalo, sad proda čovek tele ili kravu i snimi ploču koju može da stavi pod jastuk”, zaključio je Ljuba za Grand.

