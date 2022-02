Adrijana Kurtišaj-Bikić otkrila kako se snalazi u kuhinji i još ponešto

Kuvarski šou "Da, draga", koji gledaoci u našoj zemlji mogu pratiti u programu OBN televizije, od početka emitovanja bilježi odličnu gledanost i pozitivne kritike, kako publike, tako i samih učesnika. Završen je i prvi ciklus takmičenja, u kojem su, nakon prvog kruga i osam takmičarskih parova, četiri para prošla u polufinale, a sada su poznata i imena pobjednika.

Emisiju uređuje i vodi Adrijana Kurtišaj-Bikić, koja se krajem prošle godine vratila na OBN, na kojem je 15 godina radila kao voditeljica, urednica i novinarka.

"U finale emisije 'Da, draga' su se plasirali sjajni i veoma zanimljiv bračni par iz Olova, Hajrudin i Kadira, koji su nas odlično zabavljali tokom trajanja prvog ciklusa, i mladi bračni par Edin i Amina, koji su na kraju odnijeli pobjedu. Pobjednici su osvojili nagradu od 1.000 KM, a drugoplasirani od 500 KM. Žene posebno uživaju u ovom formatu, jer imaju priliku da gledaju kako se njihove jače polovine snalaze u kuhinji, a uz to sve one su te koje daju instrukcije. Napetost je još veća jer žene nadziru i naređuju svojim muškarcima kako trebaju da pripreme jelo po instrukcijama koje su one prethodno dobile od kuhara Omara. Često i kada se kamere ugase čujemo komentare supruga da će ubuduće njihovi muškarci više vremena provoditi u kuhinji", kaže Adrijana Kurtišaj-Bikić.

Kako dodaje, atmosfera na snimanju je uvijek odlična, a do sada je bilo raznih anegdota koje su nasmijale cijelu produkciju.

"Uvijek smo svi nasmijani i uživamo u realizaciji emisije zahvaljujući cijeloj ekipi, zanimljivim kandidatima, te kuharu Omaru koji zajedno sa nama uči bosanski jezik. Kada izgubite pojam o vremenu dok traje snimanje znak je da uživate. To je najljepši osjećaj koji možete imati u ovom poslu. Omar je sjajan i veoma simpatičan. Sa njim je uvijek zabavno raditi. Izuzetno je odgovoran, kulturan i odlično kuha. Svi kandidati se posebno oduševe kada ga upoznaju i kada ga imaju priliku slušati kako se trudi da ispravno izgovara nazive svih namirnica na bosanskom jeziku", nastavlja voditeljica.

Pojasnila je i kako se odlučila na povratak na OBN, te kaže kako je lijepo vratiti se kući i među ljude uz koje je učila i odrastala.

"Pred kraj prošle godine kockice su se posložile i sa mojim zvaničnim preseljenjem u Frankfurt zaokružila sam jednu lijepu dvogodišnju priču na televiziji Nova BH, gdje sam upoznala i sarađivala sa divnim ljudima i, prije svega, profesionalcima. Ubrzo nakon toga sam dobila ponudu da se vratim u svoju matičnu kuću, TV OBN, i da radim na novom projektu na koji sam izuzetno ponosna. Divan je osjećaj vratiti se i ponovo raditi s ljudima uz koje sam profesionalno rasla i učila posao. To su ljudi s kojima sam radila 15 godina i s kojima sam prošla kroz razne projekte tokom svoje karijere. Bilo je pravo zadovoljstvo raditi sa svima na novom projektu", ističe Kurtišaj-Bikić.

Adrijana se odlično snalazi u kuhinji i voli da kuva. Uživa u pripremanju zdravih jela i ukusnih poslastica bez šećera.

"Kada poželim pojesti nešto manje zdravo, tu je moj suprug. On uživa u pripremanju jela i kombinovanju raznoraznih namirnica, tako da smo, kada je kuhanje u pitanju, idealno izbalansirana kombinacija", govori na kraju atraktivna voditeljica te poziva sve zainteresovane kandidate-parove da se prijave za takmičenje u emisiji "Da, draga" putem maila: [email protected] ili na telefon: 063 386 962.

Kako slovi za jednu od najljepših voditeljica u BiH i regionu, zanimalo nas je da li joj je to predstavljalo prednost ili ju je sputavalo u karijeri.

"Izgled je, naravno, bitan u mom poslu, ali nije presudan. Puno bitniji je profesionalan pristup i konstantan rad na sebi. Nije lako biti javna ličnost. Svjesni smo da su javne ličnosti često na meti kritika. Da li će nam nešto pomoći ili odmoći, zavisi samo od nas samih", mišljenja je Kurtišaj-Bikić.

Otkrila je i da li ima neki modni fetiš, te na šta najviše troši novac.

"Obuća mi je oduvijek bila fetiš, a otkad sam postala tetka najviše volim da trošim novac na svoje nećakinje", kaže voditeljica.