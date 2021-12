Prva u istoriji: Novinarka sa tetovažom na licu vodila program

Novozelandska televizijska novinarka Oriini Kaipara postala je prva voditeljka koja je predstavila vijest u udarnom terminu sa tetovažom Maora na licu.

Novinarka je ranije rekla da je "moko kauae" (tetovaža Maora) napravila 2017. godine nakon što je DNK test pokazao da u potpunosti, 100 odsto, pripada ovom narodu, prenosi B92.

"Moko kauae" je tradicionalna tetovaža donjeg dijela brade koju nose Maori žene, a označava prelaz iz djevojčice u odraslu ženu. Ova drevna maorska praksa nestala je kada je Novi Zeland kolonizovan 1800-ih, ali je kasnije oživjela 1990-ih kao simbol identiteta, ponosa i blaga predaka.

"Vrlo sam svjesna da sam prva u tome. To mi je uvek u pozadini - da moj svaki korak i djela ruše zidove . To je novi teren za nas kao Maore", rekla je Kaipara za "Stuff".

"To je definitivno korak naprijed. Ovo je bio moj cilj - da vodim vijesti u udarnom terminu, i to se dogodilo", dodala je Kaipara.

Oživljavanje ove prakse tetoviranja 1990-ih dogodilo se uporedo s revitalizacijom Maora i željom za dekolonizacijom.

Mnogi nosioci tetovaže suočili su se s diskriminacijom - zabranjen im je ulazak u pojedine objekte, ne mogu da zadrže posao.

Često su doživljavali maltretiranja, kako fizička, tako i verbalna.

Ipak, situacije se s vremenom popravlja, te oni postaju integralni dio društva.

Voditeljka Kaipara je posvećena akciji revitalizaciji tradicije i običaja Maora, a njeno prisustvo u vijestima mogla bi natjera druge da prihvate njihovu kulturu.

"Već neko vrijeme polako shvatam da je to puno veće od pukog čitanja vijesti ili pričanja priča koje su važne za sve nas. To je, takođe, velika pobjeda za ovu generaciju i sljedećih 10 generacija. Ne dopustite da vas identitet ili vaša kultura budu prepreka ka uspjehu. Zapravo, iskoristite to kao svoju moć. Činite dobre stvari za druge ljude", istakla je hrabra novinarka.

Oriini Kaipara, who has a moko kauae, presented on Newshub Live at 6pm this week, starting Christmas, in place of usual hostshttps://t.co/2HfZSmPNl4