Srđan Radanović: Kvalitet programa nam je na prvom mjestu

Javni servis je stub Republike Srpske i 30 godina postojanja nije mala stvar. Ono što mene svakako raduje jeste da će program koji ja uređujem i vodim napraviti iskorak u mnogo čemu, bićemo opušteniji i zabavniji, ali biće i dosta iznenađenja, a poklon povodom 30 godina postojanja RTRS je simboličnih 30 emisija "Vikend karavan jutra", koje ćemo početi realizovati od 18. juna do kraja septembra, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Srđan Radanović, urednik Redakcije zabavnog programa RTRS.

"Ovih 30 emisija će biti snimljeno pretežno u Republici Srpskoj, 10 gradova, veće opštine su obuhvaćene, Brčko, Drvar u FBiH", istakao je Radanović.

NN: RTRS ovih dana proslavlja 30 godina postojanja... Kakve su pripreme za ovaj značajni jubilej i šta gledaoci mogu očekivati na javnom servisu povodom ovog velikog jubileja?

RADANOVIĆ: Javni servis je stub Republike Srpske i 30 godina postojanja nije mala stvar, i tako će biti i u budućnosti. Što se tiče programa, imamo akademiju u kojoj će biti sve potpuno drugačije, a gledali smo da ostanemo u granicama akademije, ali i da uradimo nešto moderno i drugačije.

Kroz jesenju šemu ćemo pokazati šta smo pripremili kako u zabavnom programu, tako i u informativnom, kulturnom i ostalim programima i mogu reći da će biti dosta iznenađenja.

Ono što mene svakako raduje jeste da će program koji ja uređujem i vodim napraviti iskorak u mnogo čemu, bićemo definitivno uređeniji, te opušteniji i zabavniji. Biće dosta iznenađenja.

Poklon povodom 30 godina postojanja RTRS je simboličnih 30 emisija "Vikend karavan jutra", koje ćemo početi realizovati od 18. juna do kraja septembra. Ovih 30 emisija će biti snimljeno pretežno u Republici Srpskoj, obuhvaćeno je 10 gradova, veće opštine, Brčko, Drvar u FBiH. Posljednji vikend biće snimano u Beogradu i Novom Sadu. Postoji dogovor da će RTS prenositi ovaj posljednji karavan, te još 40 lokalnih televizija, kako bismo na najbolji mogući način promovisali Republiku Srpsku i naš javni servis u Srbiji.

Ekipa je velika, 35 putnika, to su naši snimatelji, tonci, realizacija i ostali. Radujem se tome. Radi se svake subote i nedjelje, počinje u 16 časova, a završava se u 19.25.

Svaka emisija će imati jednog izvođača i pjevača, i to od "Crvene jabuke" u Novom Gradu, do Lepe Brene u Zvorniku, Dragane Mirković u Sokocu, Nede Ukraden u Trebinju i tako dalje. Mislim da ćemo na najbolji mogući način ovo ljeto obilježiti 30 godina RTRS.

Isključivo ćemo u svakoj opštini i gradu predstaviti čovjeka na najbolji mogući način, dobrog poljoprivrednika, ljude koji plasiraju svoje domaće proizvode, sa neobičnim hobijem. Nama je najbitnije da nekako sa te turističke strane gledaocima prikažemo sve ljepote Republike Srpske.

NN: Šta možemo očekivati za Vaskrs na RTRS?

RADANOVIĆ: Mi smo ovaj put za Vaskrs u Trebinju i imaćemo punih sedam sati programa s orkestrom, i sve će ići uživo. Program počinje u 12.30 i traje do 19.30, znači od Dnevnika 1 do Dnevnika 2. Ne treba ni da pričam šta sve stoji iza toga. To je sedam sati punog programa. Gledaoce čekaju mnoga iznenađenja i velika zabava. Ovo je jedan ozbiljan projekat, a tu uključujemo gledaoce iz cijelog regiona koji se javljaju. Sa nama će biti orkestar Perice Jaćimovića, tu su i Cakana i njeni čuveni "Božurovi", Gordana Lazarević i "Vidovdan" i još mnogi.

NN: Možete li da nam kažete šta jedan zabavni program sadrži, odnosno koliko i kako traje proces realizacije, te šta je sve potrebno da on bude privlačan publici?

RADANOVIĆ: Zabavni program je jako teško napraviti da bismo bili inovativni i drugačiji. Proces je jako složen i komplikovan, i gledaoci iza kamere vide samo Vericu Kalabu, Sanju Popović, Rajnata Majstorovića, Danijela Dakića, mene ili nekog drugog i misle da je to sve jedan čovjek učinio.

Ovo je ogroman proces od novinara, urednika, realizatora programa, producenata, tonaca... Mi smo stvarno jedna ekipa. Evo, sada za Trebinje ide ekipa od 35 ljudi. Ako me šminker nije dobro našminkao neću dobro izgledati na ekranu, ako me tonac nije ozvučio ne čujem se, ako me kamerman nije dobro izoštrio neće biti dobra slika i tako dalje.

Ovo sve je posebno bitno u zabavnom programu.

NN: Koliko je teško i zahtjevno privući ljude da gledaju TV u ovo moderno doba u kojem su dostupne neke platforme poput YouTubea?

RADANOVIĆ: Ono što mi je drago jeste da je BiH zakonski zabranila rijaliti programe. Meni je žao što je Srbija rijaliti i što je milion medija koji nas bombarduju.

Mi se kao javni servis nećemo tome prilagođavati, kod nas nećete vidjeti šund što se tiče muzike, ni što se tiče bilo čega. Kao javni servis trudimo se da imamo najbolji, najkompletniji i, što je najbitnije, najkvalitetniji program. Vaskršnji i božićni programi su zaista bili gledani i to mi je drago čuti.

Nevjerovatno je koliko se sve promijenilo. Informativa je ipak nekako ta koja nam je u krvi, ali zabava je najkompleksnija i najteže je uraditi nešto u tom segmentu.

U 21. vijeku nas bombarduju svim i svačim. Hiperprodukcija je zaista ušla u svaku poru društva i jako je teško doći do ljudi, jako ih je teško nasmijati, te napraviti nešto novo i inovativno.

Naš novogodišnji program je bio sigurno najbolji u BiH, ako ne i u regionu, jer smo stvarno pokazali moć.

NN: Da li su emisije zabavnog sadržaja prilagođene svim ljudima, odnosno kako bi se reklo od sedam do 77?

RADANOVIĆ: Trudimo se da kroz različite segmente programa, od dječjeg, obrazovnog, zabavnog, kulturnog, sportskog, i na kraju informativnog imamo za svakog ponešto.

Ono što me oduševljava jeste emisija "Ljudići", toliko jednostavno, a toliko dobra forma i toliko lijepo osmišljeno.

S druge strane, imamo kviz u kojem djeca kroz igru uče, i to su pitanja koja su dogovorena sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Takođe, imamo emisije iz obrazovanja, kulture, sporta, zabave i druge.

Možda nam i treba više opuštenijih tema jer se previše bavimo informativom, ali moje iskreno mišljenje je da su nama političari najveće zvijezde, te da oni privlače najveću pažnju.

Mi se zaista trudimo da iznjedrimo naše muzičke zvijezde, ali to ne privlači toliku pažnju kao političari. Onaj ko je u ovom poslu mora gledati kako i drugi rade, kako bismo mi bili bolji u narednom periodu. Sada je samo do nas kako ćemo to predstaviti i privući ljude da to gledaju, a postići kvalitet koji je na prvom mjestu.