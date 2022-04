Stiv Harvi otkrio šta ga je motivisalo da promijeni život iz korena

Voditelj i komičar Stiv Harvi jedan je najvrijednijih ljudi u Holivudu, a njegovo bogatstvo procjenjuje se na 200 miliona dolara. Njegovi govori se često dijele na društvenim mrežama, a čak i on sam priča kako je došao do uspjeha.

Stiv Harvi je na svom Twitter profilu objavio jedan motivacioni snimak gdje je upravo govorio o siromaštvu kroz koje je prošao i šta ga je motivisalo da promjeni svoj život.

"Samo sam iskren, bio sam umoran od toga što sam siromašan. Samo sam bio iscrpljen", počeo je sa pričom Stiv Harvi.

On se prisjetio svog djetinjstva i kako je njegov otac vozio, gdje je pritom mogao vidi domove ukrašene lampicama za Božić.

"Vidio bih te velike kuće, čovječe, sa upaljenim svjetlima, i imale su velike prilaze u obliku potkovice gdje se samo uvučeš i ideš skroz okolo. To mi je bilo nevjerovatno", pričao je Harvi, a navodi atlantablackstar.com.

Kada je tada mladi Stiv pitao svog oca zašto nemaju veliki dom, rečeno mu je da će uz naporan rad jednog dana on biti taj koji će imati veliku kuću.

"To je bilo to. Moja motivacija je bila da kupim veliku kuću", rekao je Harvi, koga mnogi smatraju jednim od najvrijednijih ljudi u Holivudu.

Inače, Harvi je, prije nego što je postao popularan i jedan od najpoznatijih svjetskih TV lica, bio bokser, auto radnik, prodavac osiguranja, čistač tepiha i poštar. Stand up komedijom je počeo da se bavi 1985. godine. Krajem osamdesetih bio je beskućnik, i to tri godine. Dešavalo se da spava u svom Fordu iz 1976. godine, tuširao se na benzinskim pumpama ili tuševima na bazenu.

Kako prenose strani mediji, Rič i Beki Lis su pomogli Harviju u to vrijeme oko ugovora za čišćenje tepiha i kredita u turističkoj agenciji.

Njegov uspjeh je krenuo početkom devedesetih, vjerovao je u sebe i uspio.

Stiv, otac sedmoro djece, je ostvario svoj san.

"Pronađite san koji je toliko veliki da nadvlada sve vaše strahove i da nikada ne odustanete", savjetuje voditelj u opisu motivacionog snimka koji je objavio na Twitteru.

You have to find a dream so big that it overwhelms all of your fears and never causes you to give up. pic.twitter.com/o1G0mqXnRZ