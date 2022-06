3 horoskopska znaka koja ne znaju da čuvaju tajne

Smatraju se velikim brbljivcima i mogu da pokvare iznenađenja. Pazite šta im povjeravate!

1. Blizanci

Blizanci su poznati tračeri Zodijaka i jednostavno ne mogu da drže jezik za zubima. Njihova vladajuća planeta je Merkur - nosi poruke - i to je ono što smatraju svojom misijom. Blizanci su središte svake zabave, ali nikako ih nemojte uključivati u pripremu iznenađenja, jer, nije da će namjerno to uništiti, već će im jednostavno može da izleti pa iznenađenje više neće to biti.

2. Strijelac

Ljudi rođeni u ovom znaku su najveći filozofi Zodijaka i manje ih zanimaju činjenice, a više istina. To su vrlo živopisni, intenzivni i harizmatični ljudi poznati su po svom umijeću pripovijedanja pa čak i pretjerivanja u dramaturgiji. Budite oprezni s povjeravanjem jer Strijelci će tajnu teško da zadrže za sebe, posebno ako se radi o zanimljivoj priči.

3. Djevica

Takođe i ovim znakom vlada komunikacijska planeta Merkur. Djevice se jako uključuju u tuđe živote, ali često su previše sebične. Sve je dobro dok poštujete i držite se plana ljudi rođenih u znaku Djevice, ali ako pogriješite, budite sigurni da će to svi da znaju.

