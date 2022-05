5 najopasnijih datuma u maju, astrolozi upozoravaju

Iako se i prethodnih dana osjećao uticaj retrogradnog Merkura, astrološki ozloglašenog aspekta, on će tek pokazati svoje pravo lice u danima koji dolaze.

Kako najavljuju astrolozi, retrogradni Merkur "pomrsiće konce" svim znacima Zodijaka, izuzev onima koji u svom natalu imaju ovu planetu u retro hodu - njima će donijeti obilje sreće, radosti i uspjeha.

Astrolozi ističu da će sve do 3. juna, do kad će Merkur ići unazad, pa i desetak dana kasnije, dok Merkur bude bio u sjenci, na sceni biti svađe, prevare, sukobi i nerazumijevanje. Pored retrogradnog Merkura, i druge planete koje budu tranzitirale do polovine juna mogu da nam otežaju svakodnevicu.

Astrolozi izdvajaju kritične datuma u vrijeme vladavine retrogradnog Merkura.

1. Pomračenje Mjeseca 16. maja

Ovaj astrološki aspekt odigraće se u znaku Škorpije, što donosi rizik od povećane ljubomore i zavisti. Na udaru će se naći prijateljstva, ali i ljubavni odnosi zasnovani na neobjašnjivim strastima.

Ukoliko sa nekim imate ovakvu emotivnu relaciju, 16. maja nemojte odgovarati na pozive ili poruke, jer bi sukob između vas dvoje mogao da eskalira.

2. Konjunkcija Marsa i Neptuna 18. maja

Samo dva dana kasnije čeka nas još jedan nezgodan aspekt - konjukcija ratobornog Marsa i lelujavog Neptuna, što u zbiru donosi pohlepu i opsjenu. Ova kombinacija izlaže nas velikom riziku od prevara svih vrsta, počev od finansijskih, zaključno s emotivnim.

3. Konjunkcija Sunca i Merkura 21. maja

Ukoliko do sada niste naučili neke lekcije, ovo je dan kad ćete morati da ih savladate na teži način, upozoravaju astrolozi. Svi koji su neozbiljni i neodgovorni ovog dana trebalo bi da izbjegavaju bilo kakve razgovore o poslu, jer će šefovi imati "pik" na njih, i to, nažalost, ne bez razloga.

4. Merkur ulazi u Bika 23. maja

Dan neće biti toliko opasan, ali astrolozi ne preporučuju da ovaj datum odaberete za početak nekog novog posla i potpisivanje bilo kakve vrste dokumenata - od kredita, preko poslovnih ugovora, do sklapanja braka. Može vam se desiti da iz nekog razloga dokumenti ne budu validni, što ćete naknadno saznati i morati da uložite dodatni napor da riješite problem.

5. Mars u konjunkciji s Jupiterom 29. maja

Sastanak ratobornog Marsa i planete obilja Jupitera odigraće se u vatrenom znaku Ovna. Ovaj aspekt može da bude veoma rizičan u oblastima komunikacije.

S jedne strane, većina pripadnika Zodijaka biće "bez dlake na jeziku", a sa druge strane mnogi će poželjeti da uzmu za sebe više nego što im pripada. Sukobi su izvjesni, pa budite oprezni kako u komunikaciji, tako i na djelima, posebno u radnom okruženju.

