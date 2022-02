Džeki Čen glavna zvijezda Zimskih olimpijskih igara u Pekingu

Kina će biti zemlja domaćin ovogodišnjih Zimskih olimpijskih igara, a možda najveća zvijezda koja promoviše ovaj sportski događaj je Džeki Čen.

Legendarni glumac bio je dobro raspoložen dok je u četvrtak ponosno nosio olimpijsku baklju na Kineskom zid, koji se nalazi na periferiji Pekinga.

Osim Džekija, u štafeti nošenja baklje učestvovalo je još nekoliko kineskih osvajača olimpijskih medalja.

Glumac je popričao i sa novinarskim ekipama.

"Probudio sam se u četiri ujutro. Ovo mi je četvrta Olimpijada. Jako sam srećan. I hladno mi je", rekao je Džeki Čen, a prenosi "Daily Mail".

Ruta, kojom se otvaraju Olimpijske igre, ove je godine skraćena na tri dana zbog virusa korona. Džeki je bio toplo obučen i nosio je crveno-bijeli kaput i bijelu kapu.

Filmsku zvijezdu dočekali su obožavatelji, a Čen je davao autograme i slikao se sa njima. Ovogodišnje Zimske olimpijske igre počinju u petak, 4. februara i trajaće do nedjelje, 20. februara.

