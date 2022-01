Evo zašto je nekada dobro da se dosađujemo

Pored raznih izvora zabave gdje su između ostalog danas i mobilni telefoni, televizija, internet, igrice i slično, pomalo je teško da nam bude dosadno.

No, to se ipak dešava, a naučnici su sada objasnili i zašto je to dobro.

Dobro poznati osjećaj kada se dosađujete ili vam nedostaje stimulacije ponekad ima svoje prednosti.

Prva od njih je motivacija

Kada vam je dosadno, vaša motivacija će proraditi kako bi pronašli izvor koji će vas okupirati ili zabaviti. Možda ćete uzeti da pročitate neku knjigu, naučite jezik koji ste dugo htjeli ili pospremite nered u kući. To pojašnjava i zašto je za vrijeme pandemije i karantina dosta ljudi postalo kreativnije, započelo neki svoj posao ili dovršilo stari koji je odavno bio na čekanju.

Pravljenje kolača, čišćenje, izrađivanje stvari ili čak učenje nekih novih - mnogi su pronašli svoj idealan način da ubiju dosadu.

Pri dosađivanju, vjerovatno će vam proraditi mašta pa ćete se prisjetiti i nekih zanimljivih načina kako da što bolje ubijete dosadu, tvrdi istraživanje iz časopisa Academy of Managment Discoveries.

Osobe koje su inače obavljale dosadne zadatke, kasnije su kreativnije u pronalaženju kako poslovnih, tako i ideja u svakodnevnom životu.

Osim toga, koliko se samo stvari izrodilo zbog ljudi koji su imali kada da maštaju? Zato, ugasite telefon i pustite da ona učini svoje.

Imate vremena da razmislite o sebi i postanete bolji.

Ljudi koji su skloni dosadi imaju više vremena da se bave sobom i svojim ponašanjem. Ona daje vremena da sjednete i razmislite o trenutnim dešavanjima, a samorefleksija je često iskra za prave promjene i poboljšanje u životu.

Takođe, iz dosade često tražimo načine kako da oživimo prave životne vrijednosti, stoga ljudi pri višku slobodnog vremena imaju više mogućnosti da pomognu ljudima oko sebe.

Naučnici tvrde da u trenucima dosađivanja mozak dobija zasluženi odmor.

Mozak je moćna alatka koja je uvijek u pogonu. No, često mu je potreban odmor, a dosada je idealno stanje da se mozak odmori. Kada se na neko vrijeme isključite iz svega, kao npr. kada putujete pa gledate kroz prozor automobila ili drugog prevoznog sredstva ne razmišljajući ni o čemu, poboljšavate svoje mentalno zdravlje.

"Puštanje misli da slobodno lutaju bez ometanja može pridonijeti vašem mozgu da se istrenira i razigra. Tako možete ublažiti stres, nakratko pobjeći od problema, ali i povećati svoju produktivnost i kreativnost", tvrde.

Dosađivanje za vrijeme sastanka ili telefonskog poziva pomaže da ostanete koncentrisani i budni, tvrde istraživanja sa jednog univerziteta.

Vremenom ćete istrenirati svoj mozak da se manje dosađuje, a više kreativno razmišlja, rješava probleme ili bude usredsređen na stvari koje se dešavaju oko vas, prenosi Magzin.