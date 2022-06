Gotovo sto godina star prototip kamere prodat za 14,4 miliona evra

Jedna od prvih ikad proizvedenih kamera Leica prodata je na aukciji u Njemačkoj u subotu za 14,4 miliona evra. Prototip Leica 0-Series (serijski broj 105) star je skoro sto godina i vrlo je rijedak. Radi se o jednoj od prvih ikada izrađenih 35-milimetarskih kamera.

Uređaj je nedavno pripadao njemačkom fotografu i izumitelju 35-milimetarske kamere, Oskaru Barnacku.

Prodaja na Leitz Photographica Auction u Wetzleru daleko je premašila očekivanja. Očekivalo se da će kamera postići cijenu između dva i tri miliona evra, piše Hina.

Ova aukcija, koja se održava dva puta godišnje, smatra se najvećom svjetskom aukcijom za vintage fotoaparate i optičku opremu. U 2018. Leica serije 0 prodana je za 2,4 miliona evra.

(Index.hr)

NEW WORLD RECORD! #Leica 0-series no.105 sold for: 14,400,000 EUR (including buyers premium) at the 40th #LeitzPhotographicaAuction The 105 has thus broken the world record for the most expensive camera of all times! pic.twitter.com/3lTDQGUnpr