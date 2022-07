Ima 105 godina i osvaja medalje u trčanju

Rambai (105) ruši rekorde u trčanju u Indiji, a ljudima oko sebe postavlja ozbiljne fitness ciljeve, prenosi BBC.

Svoju sprintersku karijeru započela je u sjevernoj indijskoj državi Harjana prije samo godinu dana, ali je već osvojila nekoliko medalja na lokalnim takmičenjima.

Takmiči se u svojoj dobnoj kategoriji, a često je jedina trkačica u borbi.

At 105 years, super grandma sprints new 100m record. #Rambai ran alone in #Vadodara as there was no competitor above 85 competing at the National Open Masters Athletics Championship pic.twitter.com/iCIPTOkuFt